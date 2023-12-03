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وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

12/3/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) عقد اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصرى الكبير، وذلك لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف.



يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يحرص السيد الوزير على عقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال التي جاري تنفيذها والانتهاء منها.



وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وياسمين صبرى ممثلاً عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفى.



وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال بمنظومة الإضاءة داخل فتارين العرض، وأخر ما آلت إليه أعمال وضع وتثبيت القطع الأثرية بها؛ حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في الفتارين بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جاري الانتهاء من وضع باقي القطع وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً.



وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإعداد خطة وجدول زمني يومي حتى نهاية العام الجاري وذلك لمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال في قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، بالإضافة إلى عقد اجتماع مرتين إسبوعياً لمتابعة تنفيذ الأعمال.



جدير بالذكر أن الوزير قام، اليوم، بجولة بالمتحف لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال به، تفقد خلالها مسار الزيارة بالمتحف، وقاعات العرض الرئيسية المختلفة، والدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف، بالإضافة إلى تفقد المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخراً.



كما التقى الوزير خلال الجولة بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم، ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي، حيث حرص هؤلاء الزائرين على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع الوزير، كما رحب بهم الوزير، واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف.












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