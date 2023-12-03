جاليليو يخترع التليسكوب.. حكاية اختراع تسببت فى محاكمة صاحبه بتهمة الهرطقة

MENAFN - Youm7) منذ 402 سنة اخترع عالم الفلك الإيطالي المعروف جاليليو جاليلي التلسكوب الخاص به، وكان ذلك في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من عام 1621، وهو الاختراع التي أدى إلى محاكمته بسبب معارضة أفكاره للكتاب المقدس، بحسب الاعتقاد الكنسى حينها، فعندما بدأ جاليليو إلى التأكيد على أن الأرض في الواقع تدور حول الشمس وليس العكس، وجد نفسه قد طعن في المؤسسة الكنسية التي كانت تقوم على أن الأرض هي مركز الكون وبالتالي الشمس هي من تدور حولها، وهو ما جعل الكنيسة تتهمه بالهرطقة.







جاليليو

الذى ولد فى 15 فبراير من عام 1564م، فى بيزا فى إيطاليا، أجبر على التراجع عن أقواله العلمية نظرُا لأن خلال هذه الفترة شهدت محاكم التفتيش عقوبات صارمة مميتة لكل من يفكر فى معارضة الكنيسة،

وجاء نص ما قاله جالليليو وقت المحاكمة : "أنا المدعو جاليليو جاليلى، ابن فنشنزو جاليلى من سكان فلورنسه، وأبلغ من العمر سبعين عاما، أقسم إننى آمنت بكل معتقدات الكنيسة الكاثوليكية الرسولية بروما، وسأؤمن مستقبلا بكل تعاليمها وما تبشر به، وأعلن ندمى عن كل الأفكار والهرطقات التى أدليت بها مسبقا، وعن كل ما اقترفته فى حق الكنيسة، وأقسم ألا أعود إلى مثل هذه الأفعال مرة أخرى، وأن أشهد أمام هذه الهيئة المقدسة ضد أى شخص يقترف فعل الهرطقة أو المساس بمعتقدات الكنيسة فور علمى بذلك"

محاكمة جاليليو





بالرغم من الصراع الرهيب الذى كان يعانيه "جاليليو" أثناء قسمه، وبالرغم من الألم الذى كان يدمى قلبه وهو يدلى بهذا الاعتراف الخطير الذى يتعارض مع كل ما آمن به طوال سنوات عمره السبعين، فإن ذلك كان يبدو غير كاف لهيئة المحكمة، وتم الحكم عليه بالحبس المنزلى إلى أن فقد بصره ومات.

وفى إحدى المزادات العالمية ظهرت وثيقة في عام 2018م، كانت مفقودة من مكتبة الجمعية الملكية لمدة 250 عامًا، وقد أظهرت تلك الرسالة التى كتبها جاليليو فى القرن السابع عشر أنه أخفى معتقداته المعادية للدين، وذلك لخداع الكنيسة الكاثوليكية التى كان رجالها يحققون معه.

وقد كتب جاليليو هذه الرسالة إلى صديقه عالم رياضيات فى جامعة بيزا

يوم 21 ديسمبر 1613، حيث إنه قدم دليلا يقلل من ادعاءاته العلمية لخداع المحكمة والهروب من السجن، ولذا كشف العلماء أن هذا الخطاب به أجزاء متداخلة مضاف عليها كلمات جديدة لتخفيف حججه العلمية.





واعترفت لاحقًا الكنيسة بصحة أفكاره وبأهمية إسهاماته فى الثورة العلمية وأكسبه ذلك لقب "أب العلوم الحديثة"، و توفى جاليليو فى 8 ديسمبر 1642 فى أرسيترى بالقرب من مدينة فلورنسا فى إيطاليا بعد أن عانى من الحمى وخفقان القلب، وفى عام 1758 رفعت الكنيسة الحظر عن معظم الأعمال التى تدعم نظرية كوبرنيكوس، وفى عام 1835 توقفت معارضتها تمامًا لمركزية الشمس فى الكون.

الوثيقة





ورحل عالم الفلك الإيطالي المعروف جاليليو جاليلي عن عالمنا فى 8 ديسمبر 1642 فى أرسيترى بالقرب من مدينة فلورنسا فى إيطاليا بعد أن عانى من الحمى وخفقان القلب.