الآمر بأحكام الله عاشر الخلفاء الفاطميين.. ماذا ذكر المقريزى عن وفاته؟

MENAFN - Youm7) امتدت الخلافة الفاطمي فى مصر سنوات ومن حكامها الآمر بأحكام الله الذى ملك الحكم صبيا إذ تولى "أبو علي المنصور" وهو اسمه الحقيقى الخلافة فى مثل هذا اليوم من عام 1101، واتخذ لقب الآمر بأحكام الله، ليكون بذلك الخليفة الفاطمى العاشر.

لقب عند توليه المنصب بلقب الآمر بأحكام الله فكان الخليفة الفاطمى العاشر والإمام العشرين للإسماعيلية المستعلية، وهو ابن المستعلى بالله "1094 – 1101"، الخليفة الفاطمى التاسع.

عملة من عهد الآمر بأحكام الله

في 1121 انقلب الآمر بأحكام الله على وكيله الأفضل شاهنشاه ووكيل أبيه من قبله، فقتله وعين مكانه المأمون البطائحي فاستطاع السيطرة على حكومته.

في عهده أخذ الفرنج عكا عام 1103، كما أخذوا طرابلس عام 1108، وبعد ذلك تسلموا تبنين عام 1117، وصور عام 1124، وأخذوا بالسيف بيروت عام 1109، وصيدا عام 1110، وسقطت الفرما للملك الإفرنجي بردويل.

ويروي المقريزي أن الآمر بأحكام الله كان في هودجه يتنزه فيما بين القاهرة والجزيرة في ذي القعدة سنة 524 عندما هاجمته جماعة مسلحة بالسيوف تابعة للنزارية الذين أرادوا الانتقام منه لما كان من شقاق ما بين أبيه المستعلي بالله وعمه نزار على عرش الفاطميين في مصر، فحمل الآمر إلى القصر إلا أنه توفي فى 7 أكتوبر 1130 ميلادية فكانت مدة حكمه تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر.

لم يكن الآمر بأحكام الله قد سمى عند موته خليفة فوقع خلاف فيمن يخلفه بين من بايعوا ابنه الطيب أبو القاسم فعرفوا بالطَيِبِية، وآخرون بايعوا الحافظ لدين الله ابن عم أبيه المستعلي فعرفوا بالحافظية فنجم من جراء ذلك انشقاق جديد في الإمامة.