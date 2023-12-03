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4 أشياء تعرض هاتفك الذكي للاختراق خلال ثوان وطرق التعامل الصحيحة

12/3/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف كيران بيرج، المستشار الأمني في شركة Prism Infosec، عن الأخطاء الشائعة التي قد تعرض هاتفك الذكي للاختراق في غضون ثوانٍ، ويقول إن الأخطاء البسيطة، مثل إعادة استخدام كلمات المرور، والضغط على الروابط المخادعة، ومشاركة الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تضعك في موقف صعب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:


1. استخدام برامج قديمة
قال كيران، إن أول الأشياء التي يبحث عنها المتسللون عند التحضير للهجوم هي البرامج القديمة.

وأوضح أن "البرامج القديمة تمثل مشكلة كبيرة حقًا، لأنه إذا تم تحديث البرنامج، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود مشكلة أمنية".


وغالبا ما تكون البرامج، سواء كانت نظام التشغيل لجهاز iPhone الخاص بك أو نظام التحكم الخاص بالمصنع، بها نوع من الثغرات الأمنية.


على الرغم من أنه يمكن للمطورين إصلاح هذه المشاكل بسرعة، إلا أنه غالبًا ما تتم مشاركتها عبر الإنترنت من خلال المنتديات ومجتمعات المتسللين.


ويوضح كيران أنه إذا لم تقم بتحديث برنامجك ليشمل الإصلاح، فيمكن للأشخاص الدخول وسرقة معلومات حساسة للغاية، بل وفي بعض الأحيان السيطرة على البرنامج.


يمكن أن تتخذ نقاط الضعف العديد من الأشكال المختلفة وتسمح للمجرمين بالتسبب في تعطيل خطير للشركات والأفراد، وللحفاظ على أمانك على الإنترنت، يقول كيران إنه يجب عليك "التأكد دائمًا من تحديث برامجك".


2. إعادة استخدام كلمات المرور
هناك طريقة شائعة أخرى يحصل بها المتسللون على بياناتك الشخصية، وفقًا لكيران، وهي استغلال كلمات المرور المعاد استخدامها.


وقال كيران: "بغض النظر عن الموقع الذي تقدم له المعلومات، فأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بهذه المعلومات أو كيف سيحمونها".


ويقول إن الخطر الكبير المتمثل في إعادة استخدام كلمات المرور هو أنه إذا تم اختراق موقع واحد تستخدمه، فقد يمنح ذلك المتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.


وقال كيران: "بمجرد اختراق شركة ما، عادة ما يتم تفريغ قاعدة بيانات كبيرة يتم وضعها على الويب المظلم".

ويعد الويب المظلم هو جزء مشفر من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بواسطة محركات البحث العادية والذي غالبًا ما يستخدم لاستضافة الأسواق الإجرامية.


وقال كيران: "ستكون هناك قواعد بيانات تحتوي على مجموعات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور لحساباتك"، مضيفا "إذا كنت تعيد استخدام كلمات المرور، فيمكن لأي متسلل أن يأخذ هذه المجموعة ويستخدمها للسيطرة على شركة أخرى."


3. إعطاء الكثير من المعلومات عبر الإنترنت
وقال كيران: "على المستوى الشخصي، بالنسبة لشخص ينشر أنشطته اليومية، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب التفكير فيها هو مقدار المعلومات التي يشاركونها عبر الإنترنت".


وأوضح كيران: "يمكننا أن نفعل أي شيء تقريبًا للدخول إلى شركة ما، ولكن إحدى الأدوات التي نستخدمها هي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا "نحن نبحث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn لنرى ما يمكننا العثور عليه."


وقد لا يكشف هذا فقط عن أسماء المستخدمين التي يمكن ربطها ببيانات اعتماد الحساب المسروقة، ولكنه يفتح الباب أيضًا أمام مجموعة كاملة من الهجمات الأخرى.


4. الاتصال بالشبكات العامة غير المحمية
قال كيران: "في السنوات القليلة الماضية، أصبح العمل عن بعد أكثر أهمية بكثير"، مضيفا "جزء كبير من ذلك يتضمن ذهاب الأشخاص إلى المقاهي والاتصال بشبكة WiFi العامة الخاصة بهم."


وتعد المشكلة أن هذه الأنواع من الشبكات العامة تستخدم نوعًا من النظام يسمى "المصادقة المفتوحة" لتوصيل جهازك بالويب دون الحاجة إلى استخدام التحقق من الهوية.


على الرغم من أن هذا يجعل من السهل عليك الانتقال بسرعة إلى شبكة WiFi في المقهى لإرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنه يعرضك أيضًا لخطر الهجمات من مجرمي الإنترنت.


وتعنى المصادقة المفتوحة أن البيانات التي ترسلها عبر الشبكة غير مشفرة ويمكن لأي شخص آخر على الشبكة التقاطها.


يوصى لتجنب سرقة المعلومات الشخصية مثل التفاصيل المصرفية من شبكة WiFi العامة، باستخدام VPN دائمًا عندما تكون في الأماكن العامة.
















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