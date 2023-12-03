يعنى إيه هجمات Whaling Attacks وكيف يتم استهداف رؤساء الشركات من قبل الهاكرز

MENAFN - Youm7) تعد Whaling attacks أو هجمات صيد الحيتان هي نوع من هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف الأفراد البارزين، مثل الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وغالبًا ما تكون هذه الهجمات شخصية ومتطورة للغاية، وقد يكون من الصعب جدًا اكتشافها.

وبحسب موقع Toiالهندى، فإن الهدف من هجوم صيد الحيتان هو خداع الضحية للكشف عن معلومات حساسة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو المعلومات المالية أو الأسرار التجارية، وفي بعض الحالات، قد يحاول المهاجمون أيضًا خداع الضحية لإجراء تحويلات مصرفية أو السماح بمعاملات مالية أخرى.

وتشكل هجمات صيد الحيتان تهديدًا كبيرًا للشركات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وإلحاق الضرر بالسمعة، وحتى المسئولية القانونية.

كيف تعمل هجمات صيد الحيتان

عادةً ما يستخدم مهاجمو صيد الحيتان مزيجًا من الهندسة الاجتماعية والتقنيات التقنية لتنفيذ هجماتهم، وقد يقومون بجمع معلومات حول أهدافهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشركة ومصادر أخرى، وقد يستخدمون أيضًا البرامج الضارة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو غيرها من المعلومات الحساسة.

وبمجرد حصول المهاجمين على معلومات كافية حول أهدافهم، سيرسلون إليهم بريدًا إلكترونيًا أو رسالة أخرى معدة بعناية، وقد تبدو الرسالة وكأنها واردة من مصدر شرعي، مثل زميل أو عميل أو مورد، وقد تحتوي الرسالة أيضًا على معلومات عاجلة أو حساسة تهدف إلى الضغط على الضحية للتصرف بسرعة دون تفكير.

إذا وقع الضحية ضحية الهجوم، فقد يكشف عن معلومات حساسة أو يتخذ إجراءات أخرى قد تضر الشركة، وبحسب شركة Check Point :"تعد هجمات صيد الحيتان شكلاً متطورًا ومستهدفًا للغاية من التصيد الاحتيالي الذي يشكل تهديدًا كبيرًا للمؤسسات، خاصة أنها تستهدف موظفين رفيعي المستوى".

كيف تحمي نفسك من هجمات صيد الحيتان

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من هجمات صيد الحيتان:

-الخطوة الأولى لحماية نفسك من هجمات صيد الحيتان هي أن تكون على دراية بها، ثقف نفسك حول كيفية عمل هجمات صيد الحيتان وكيفية التعرف عليها.

-كن متشككًا في رسائل البريد الإلكتروني غير المتوقعة، إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا من شخص لا تعرفه، أو إذا كانت الرسالة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فكن متشككًا، لا تنقر على أي روابط في البريد الإلكتروني، ولا تفتح أي مرفقات.

-التحقق من هوية المرسل، إذا لم تكن متأكدًا من مرسل البريد الإلكتروني، فحاول التحقق من هويته، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بالمرسل أو إرسال بريد إلكتروني إليه أو البحث عنه على موقع الشركة الإلكتروني.

- كن حذرًا بشأن المعلومات التي تشاركها، لا تشارك معلومات حساسة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو المعلومات المالية، مع أي شخص لا تعرفه ولا تثق به.

- استخدم كلمات مرور قوية، استخدم كلمات مرور قوية لجميع حساباتك على الإنترنت، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات متعددة.

- حافظ على تحديث برامجك، تأكد من تحديث جهاز الكمبيوتر والبرامج لديك بأحدث تصحيحات الأمان.

- الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة، فأبلغ عنها إلى قسم تكنولوجيا المعلومات لديك.

نصائح للشركات

بالإضافة إلى النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للشركات أيضًا اتخاذ خطوات لحماية نفسها من هجمات صيد الحيتان.

- تثقيف الموظفين حول هجمات صيد الحيتان. قم بتدريب موظفيك على كيفية عمل هجمات صيد الحيتان وكيفية التعرف عليها.

- تنفيذ الضوابط الأمنية. قم بتنفيذ ضوابط الأمان، مثل تصفية البريد الإلكتروني وتصفية الويب، لحظر رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب الضارة.

- مراقبة النشاط المشبوه. راقب شبكتك بحثًا عن أي نشاط مشبوه، مثل محاولات تسجيل الدخول غير المعتادة أو عمليات نقل البيانات الكبيرة.

- ضع خطة للرد على هجمات صيد الحيتان. ضع خطة للرد على هجمات صيد الحيتان، مثل إخطار سلطات إنفاذ القانون وإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بالضحية.

- تشكل هجمات صيد الحيتان تهديدًا خطيرًا، ولكن يمكن منعها من خلال اتخاذ الاحتياطات الصحيحة. ومن خلال إدراكك للتهديد، وتثقيف نفسك وموظفيك، وتنفيذ الضوابط الأمنية، يمكنك المساعدة في حماية شركتك من هذه الهجمات.



