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تطبيق Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو متاح الآن على Apple TV

12/3/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح تطبيق اجتماعات الفيديو الشهير Zoom متاحًا الآن على Apple TV 4K، وبطبيعة الحال، لا يحتوي جهاز Apple TV نفسه على كاميرا، لذلك يعتمد التطبيق على استخدام جهاز iPhone الخاص بك للاستفادة من ميزة Continuity Camera، وفقًا لموقع 9to5mac.

جلب tvOS 17 تطبيق FaceTime إلى Apple TV بنفس الطريقة، وتم إطلاق WebEx على النظام الأساسي قبل شهر، والآن انضم Zoom.

تعمل ميزة Continuity Camera مع أي جهاز iPhone أو iPad يعمل بنظام iOS 17، وتتيح لك استخدام موجز كاميرا الجهاز على Apple TV نفسه، لا يتطلب الأمر أي ملحق تثبيت أو حامل محدد للعمل، أي شيء يمكن أن يحافظ على الجهاز في وضع مستقيم ومستقر سيكون كافيًا، وتساعد ميزات iOS الذكية مثل Center Stage على تركيز الكاميرا على الأشخاص الذين يتحدثون في الغرفة.

يعد تطبيق Zoom لجهاز Apple TV بمثابة تنزيل منفصل لتطبيق Zoom المتوفر لأجهزة iPhone وiPad، والذي يسمى "Zoom for Home TV"، وهذا يعني أنه لا يحتوي على جميع الوظائف المتوفرة في التطبيقات الرئيسية، إنه مخصص لبدء الاجتماعات والانضمام إليها من جهاز التلفزيون الخاص بك.

ومع ذلك، فهو يحتوي على بعض الميزات مثل تكامل التقويم لإظهار اختصارات للاجتماعات المجدولة القادمة في عرض يسهل الوصول إليه.

يمكنك الحصول على تطبيق Zoom مجانًا من متجر تطبيقات Apple TV، على الرغم من أنه يتطلب بطبيعة الحال حساب Zoom لاستخدامه.







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