تطبيق Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو متاح الآن على Apple TV

(MENAFN
- Youm7) أصبح تطبيق اجتماعات الفيديو الشهير Zoom متاحًا الآن على Apple TV 4K، وبطبيعة الحال، لا يحتوي جهاز Apple TV نفسه على كاميرا، لذلك يعتمد التطبيق على استخدام جهاز iPhone الخاص بك للاستفادة من ميزة Continuity Camera، وفقًا لموقع 9to5mac.
جلب tvOS 17 تطبيق FaceTime إلى Apple TV بنفس الطريقة، وتم إطلاق WebEx على النظام الأساسي قبل شهر، والآن انضم Zoom.
تعمل ميزة Continuity Camera مع أي جهاز iPhone أو iPad يعمل بنظام iOS 17، وتتيح لك استخدام موجز كاميرا الجهاز على Apple TV نفسه، لا يتطلب الأمر أي ملحق تثبيت أو حامل محدد للعمل، أي شيء يمكن أن يحافظ على الجهاز في وضع مستقيم ومستقر سيكون كافيًا، وتساعد ميزات iOS الذكية مثل Center Stage على تركيز الكاميرا على الأشخاص الذين يتحدثون في الغرفة.
يعد تطبيق Zoom لجهاز Apple TV بمثابة تنزيل منفصل لتطبيق Zoom المتوفر لأجهزة iPhone وiPad، والذي يسمى "Zoom for Home TV"، وهذا يعني أنه لا يحتوي على جميع الوظائف المتوفرة في التطبيقات الرئيسية، إنه مخصص لبدء الاجتماعات والانضمام إليها من جهاز التلفزيون الخاص بك.
ومع ذلك، فهو يحتوي على بعض الميزات مثل تكامل التقويم لإظهار اختصارات للاجتماعات المجدولة القادمة في عرض يسهل الوصول إليه.
يمكنك الحصول على تطبيق Zoom مجانًا من متجر تطبيقات Apple TV، على الرغم من أنه يتطلب بطبيعة الحال حساب Zoom لاستخدامه.
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