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ربط جميع محطات مراقبة جودة الهواء في السعودية مع الالتزام البيئي

12/3/2023 2:25:08 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير عام شبكات الرصد في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عامر بامنيف عن مشروع لربط جميع محطات مراقبة جودة الهواء في المملكة في نظام واحد، ليبلغ عددها 390 محطة، تقيس هذه المحطات أكثر العناصر التي تؤثر على جودة الهواء، وتزيد من تحسين جودة الحياة.
وقال بامنيف "وقعنا اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لربط محطات جودة الهواء التابعة لها مع مركز التحكم الخاص بنا، ونتعاون معا كجهات في توزيع محطات الهواء في المواقع المختلفة، ولنضيفها إلى المحطات الـ 240 التي لدينا، وخاصة أن عدة جهات في المملكة لديها محطاتها الخاصة لمراقبة جودة الهواء".
وعدّد الجهات التي يعملون معها: "نعمل حاليا للربط مع كل الجهات التي لديها محطات مراقبة جودة الهواء، وقد تم الربط فعليا حتى الآن مع محطات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ولديهم 15 محطة لمراقبة جودة الهواء، وسنستكملها بـ50 محطة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير مدينة الرياض، ولديها 15 محطة، ومشروع نيوم ولديه 25 محطة، ومحطات أخرى لدى بعض الجامعات"، ليصل مجموعها إلى 150 محطة.
وبين المهندس عامر أن كل هذه البيانات ستصل إلى الوحدة المركزية التابعة للمركز: "، إضافة إلى بياناتنا الخاصة كمركز، سواء كانت لرقابة جودة الهواء أو التلوث الضوئي أو التلوث الضوضائي، ومستقبلا بيانات البيئة البحرية والساحلية، كل هذه البيانات تصب في الوحدة المركزية".
وبحسب بامنيف يعمل في هذه الوحدة فريق كامل من الفنيين السعوديين، المختصين في جودة الهواء، وخبراء في النماذج العددية، وخبراء في الأقمار الصناعية ومديرا للوحدة المركزية، وجميعهم كوادر وطنية ذو كفاءة عالية، وظيفتهم معالجة البيانات، وإصدار التقارير الآنية واليومية، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة المحطات ومراقبة الكفاءة التشغيلية.
وللوحدة المركزية مساهمات أكثر في أوقات الطوارئ، مضيفاً في هذا الشأن: "نعمل في المواسم كموسم الرياض وموسم الحج و الفورميلا 1، عبر وحدة مركزية فرعية، وذلك لنسرع العمل وقت الطوارئ، ووظيفتنا حال الطوارئ -لاسمح الله- تقريب المحطات لموقع الحدث، لنقيس مدى التلوث، وقربها من المستقبلات الحساسة مثل منازل المواطنين والمناطق التجارية، والمستشفيات، والمدارس.

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