أمير عسير يوجه بإغلاق القرية التراثية في بارق

أمير عسير يوجه بإغلاق القرية التراثية في بارق
التاريخ
12/3/2023 2:25:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإغلاق القرية التراثية الواقعة جنوب محافظة بارق، حتى تستكمل البلدية صيانتها وتأهيلها، وتجهيزها بكل وسائل السلامة، بما يسمح بإقامة الفعاليات والمناسبات فيها، وذلك تحقيقا لأمن وسلامة مرتاديها.
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