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أمير عسير يوجه بإغلاق القرية التراثية في بارق

12/3/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإغلاق القرية التراثية الواقعة جنوب محافظة بارق، حتى تستكمل البلدية صيانتها وتأهيلها، وتجهيزها بكل وسائل السلامة، بما يسمح بإقامة الفعاليات والمناسبات فيها، وذلك تحقيقا لأمن وسلامة مرتاديها.

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