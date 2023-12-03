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البنك الأردني الكويتي يعزز ريادته في مجال الاستدامة ويحصل على جائزة Green Bond Of The Year العالمية

12/3/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





في خطوة تؤكد ريادته في تعزيز استدامة القطاع المصرفي، أعلن المنتدى العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (The Global SME Finance) عن فوز البنك الأردني الكويتي بجائزة Green Bond of the Year العالمية لعام 2023، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز النمو المستدام من خلال دمج الاستراتيجيات في عملياته وخدماته المصرفية.
وحصل البنك على هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة قوية مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المصرفية من مختلف دول العالم، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في مدينة مومباي - الهند بحضور أكثر من 700 شخص من 70 دولة، وبالشراكة مع برنامج المساعدة الفنية للسندات الخضراء التابع لمؤسسة التمويل الدولية التي منحت المؤسسات الجديرة بالتقدير جائزة السندات المستدامة لهذا العام، حيث تمثل المشاركات الفائزة العدد المتزايد من المؤسسات المالية التي تدرك أن السندات الخضراء والاستدامة لها دور حاسم تلعبه في معالجة أزمة المناخ المستمرة، ومساعدة المؤسسات المالية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "نأمل في أن يؤدي هذا الإنجاز إلى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية في الأردن على إصدار السندات الخضراء، والذي يتوافق مع خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025)، حيثُ وضِعَت هذه الخطط لتوسيع طموحات الأردن المناخية والتنمية المستدامة من خلال دمج خطة النمو الأخضر وتغير المناخ وأهداف التنمية ولتوفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردني.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس تنمية أعمال الشركات في البنك الأردني الكويتي فادي خليل: "نحن فخورون بكوننا أول بنك في الأردن يصدر سندات خضراء بدعم من برنامج التمويل المناخي المختلط بين كندا ومؤسسة التمويل الدولية والذي كان له دور فعال في جعل هذا الإنجاز ممكنًا من خلال استثماره بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتخصيص عائداته لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات قليلة الإنبعاثات الكربونية، والبنية التحتية والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والإقتصادات الدائرية المستدامة، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة".
وتابع:" حصولنا على هذه الجائزة يعكس مدى التزامنا الراسخ بالاستدامة والتنمية المستدامة، حيث إننا نؤمن بأن الاستدامة هي استثمار في المستقبل، ونحن في البنك الأردني الكويتي من أقوى الداعمين للجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر".
ومن جانبه، ثمن خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان حصول البنك الأردني الكويتي على هذه الجائزة كشهادة على الدور الرائد الذي يقوم به البنك في تمويل المشاريع البيئية، مؤكداً مدى حماسه من أجل توحيد الجهود في المرحلة المقبلة، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي هذا إلى تشجيع البنوك الاخرى لتبني المشاريع المستدامة الذكية المراعية للمناخ في الأردن ويشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الأردن.

وتعود رحلة الاستدامة في البنك الأردني الكويتي لسنوات سابقة حيث حقق خلالها العديد من الإنجازات بدءاً من اعتماد شروط تمويل تفضيلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وحتى بناء محطة طاقة شمسية خاصة به عملت على توليد 70% من إجمالي استهلاكه من الكهرباء.
من الجدير بالذكر أن هذه الجائزة العالمية تسلط الضوء على الممارسات الناجحة والمنتجات والخدمات المبتكرة، التي ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

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