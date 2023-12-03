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مؤشر البورصة ينخفض 0.15 %

12/3/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2403.19 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 %.
بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.990 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الطاقة والمنافع 2.04 %، 0.90 %، 0.56 %، 0.03 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الخدمات التعليمية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، التأمين، الفنادق والسياحة 1.10 %، 0.92 %، 0.69 %، 0.48 %، 0.27 %، 0.15 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.06 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.90 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.86 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.76 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.69 %، ومجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 3.85 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 3.77 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 3.70 %، الخطوط البحرية الوطنية الاردنية بنسبة 3.02 %، والركائز

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