-->

Monday, 04 December 2023 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


210.7 مليون دينار عجز متوقع في إيرادات الكهرباء الوطنية العام المقبل

12/3/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






قدر مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية أن يرتفع عجز إيرادات الشركة للعام المقبل إلى 210.7 مليون دينار من نحو 185 مليونا معاد تقديرها للعام الحالي.
وبين مشروع الموازنة انه من المقدر ان تحقق الشركة عجزا في صافي الايراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء العام المقبل بنحو 305.5 مليون دينار من نحو 250.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
كما يبلغ مجموع مساهمات المشتركين المقدرة للعام المقبل بنحو 32.1 مليون مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وايرادات متفرقة بنحو 21.6 مليون دينار مقارنة مع 203.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
ووفقا لمشروع القانون، فإن بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل يبلغ نحو 27 مليون دينار وهو مقارب للمعاد تقديره العام الحالي والبالغة 27.05 مليون دينار بينما كانت القيمة المقدرة 10 ملايين دينار.
إلى ذلك، قدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة بنحو 309.04 مليون دينار من نحو 215.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 43.3 %.
وبلغ مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل بنحو 40.15 مليون دينار مقارنة مع نحو 30 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، والباقية للنفقات الجارية.
ومن بين المخصصات للمشاريع الرأسمالية خصص مشروع موازنة العام المقبل 800 ألف دينار لمحطة تحويل الريشة للربط مع العراق من 250 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونحو 106 ألف دينار لمشاريع توصيل الغاز بنفس ما قدر للعام الحالي لم تتغير في اعادة التقدير. أما الممر الأخضر، لم يتم تخصيص أي مقدرات له خلال الأعوام الثلاثة المقبلة فيما بلغ المعاد تقديره لهذا المشروع العام الحالي 100 ألف دينار.
يشار إلى أن ايرادات الطاقة بلغت العام الماضي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه، فيما بلغت خسائر تكلفة الطاقة العام الماضي 1.45 مليار دينار من 1.3 مليار دينار في 2021.
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ أشار التقرير السنوي للشركة، إلى أن هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.
مشروع الموازنة بين أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة وتتمثل في كيفية تحسين الوضع المالي للشركة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة، وتطوير العمل المؤسسي جعل الشركة أقل تأثرا بانقطاع مصادر تزود الغاز الطبيعي وبأقل كلفة ممكنة

MENAFN03122023000072011014ID1107528200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث