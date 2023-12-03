210.7 مليون دينار عجز متوقع في إيرادات الكهرباء الوطنية العام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
قدر مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية أن يرتفع عجز إيرادات الشركة للعام المقبل إلى 210.7 مليون دينار من نحو 185 مليونا معاد تقديرها للعام الحالي.
وبين مشروع الموازنة انه من المقدر ان تحقق الشركة عجزا في صافي الايراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء العام المقبل بنحو 305.5 مليون دينار من نحو 250.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
كما يبلغ مجموع مساهمات المشتركين المقدرة للعام المقبل بنحو 32.1 مليون مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وايرادات متفرقة بنحو 21.6 مليون دينار مقارنة مع 203.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
ووفقا لمشروع القانون، فإن بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل يبلغ نحو 27 مليون دينار وهو مقارب للمعاد تقديره العام الحالي والبالغة 27.05 مليون دينار بينما كانت القيمة المقدرة 10 ملايين دينار.
إلى ذلك، قدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة بنحو 309.04 مليون دينار من نحو 215.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 43.3 %.
وبلغ مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل بنحو 40.15 مليون دينار مقارنة مع نحو 30 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، والباقية للنفقات الجارية.
ومن بين المخصصات للمشاريع الرأسمالية خصص مشروع موازنة العام المقبل 800 ألف دينار لمحطة تحويل الريشة للربط مع العراق من 250 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونحو 106 ألف دينار لمشاريع توصيل الغاز بنفس ما قدر للعام الحالي لم تتغير في اعادة التقدير. أما الممر الأخضر، لم يتم تخصيص أي مقدرات له خلال الأعوام الثلاثة المقبلة فيما بلغ المعاد تقديره لهذا المشروع العام الحالي 100 ألف دينار.
يشار إلى أن ايرادات الطاقة بلغت العام الماضي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه، فيما بلغت خسائر تكلفة الطاقة العام الماضي 1.45 مليار دينار من 1.3 مليار دينار في 2021.
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ أشار التقرير السنوي للشركة، إلى أن هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.
مشروع الموازنة بين أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة وتتمثل في كيفية تحسين الوضع المالي للشركة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة، وتطوير العمل المؤسسي جعل الشركة أقل تأثرا بانقطاع مصادر تزود الغاز الطبيعي وبأقل كلفة ممكنة
MENAFN03122023000072011014ID1107528200
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.