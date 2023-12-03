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الذهب يقترب من مستواه القياسي

12/3/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






قال نقيب اصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان سعر اونصة الذهب وصل الى 2070 دولارا للأونصة.
وأكد علان ان هذا السعر قريب للسعر التاريخي الذي سجله الذهب عند مستوى 2080 دولارا للأونصة.
وأضاف أن أسباب الارتفاع يعود الى عمليات الشراء العالمية لسلعة الذهب جراء احتمال تخفيض سعر الفائدة خلال العام المقبل مما ادى الى التمسك بالذهب كملاذ آمن.
وعن مستويات الطلب والعرض محليا أكد علان ان العرض ارتفع من ضعيف الى متوسط وأن الطلب ما يزال ضعيفا.
وحول مستويات الاسعار بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 41.9 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 40.2 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 49.1 دينار وسعر شرائه نحو 46.3 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 37.4 دينار وسعر شرائه 34.4 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 335 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 295 دينارا.
وحسب تقارير دولية سجلت أونصة الذهب عند مستوى 2072 دولارا، بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، لترتفع مكاسبها خلال 3 أسابيع متتالية إلى 7 %.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم والرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وفي 29 أكتوبر الماضي قفز سعر أونصة الذهب ليتجاوز حاجز الألفي دولار وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بتأثير من توسعة الجيش الصهيوني لعملياته في قطاع غزة.
وقال بين إيمونز رئيس الدخل الثابت في“New Edge Wealth”، إن الشهر الأخير من العام عادةً ما يخلق شهية أكبر للمعدن الأصفر، ولقد كان الأمر متسقاً للغاية في شهر ديسمبر من كل عام”.

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