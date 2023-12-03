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170 % ارتفاع مخصصات إنشاء وتشغيل المفاعل البحثي الأردني

12/3/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






ارتفعت مخصصات إنشاء وتشغيل مشروع المفاعل البحثي الأردني بنسبة 170 % ضمن مشروع موازنة العام المقبل مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.
وبلغت مخصصات المشروع 3.7 مليون دينار بارتفاع قدره 2.03 مليون لتبلغ مقارنة مع نحو 1.3 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي.
ويقع المفاعل البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إذ قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاقد مع الجانب الكوري لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميجاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميجاواط، وذلك في عام 2010 وتم استكمال هذا المشروع وأنشطته وإدخاله في الخدمة للأبحاث والتطبيقات النووية المختلفة وافتتاحه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016.
ويمثل هذا المفاعل حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، ويوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها وسيتم استخدامه لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة، ويعمل المفاعل النووي البحثي بكفاءات أردنية وتم تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لتوسيع قاعدة استخداماته المختلفة في التعليم والتدريب للطلبة والباحثين في الأردن، كما سيتم استخدامه للتدريب والبحث العلمي كمركز إقليمي ونقطة الاستقطاب الأولى في المنطقة نظراً لأنه يتناول أرقى مناحي العلوم والتكنولوجيا النووية.
وتلك الزيادة في مخصصات المشروع رفعت إجمالي النفقات الرأسمالية لهيئة الطاقة الذرية في مشروع موازنة العام المقبل إلى 5.85 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 3.81 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 53.3 %.
وبحسب مشروع موازنة الهيئة شملت النفقات الرأسمالية أيضا مشروع برنامج الادارة والخدمات المساندة بقيمة مقدرة بنحو 300 ألف دينار من نحو 275 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها 25 ألف دينار فيما انخفضت مخصصات دعم مشاريع الطاقة بقيمة 370 ألف دينار لتبلغ قيمة المعاد تقديره للعام المقبل 1.78 مليون دينار من 2.15 مليون دينار معاد تقديرها العام الحالي.
وكان للبحوث النووية دور في رفع النفقات الجارية للهيئة، إذ زادت مخصصاتها بنسبة 8 % إلى نحو 2.7 مليون دينار من نحو 2.5 مليون دينار، ما رفع إجمالي المخصصات الجارية للهيئة إلى نحو 7.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 6.6 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبنسبة 7.5 %.
وتتضمن أهداف الهيئة توفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
وتستهدف الهيئة رفع نسبة تواجد اليورانيوم من اجمالي عدد المواقع المستكشفة إلى 67 % من نحو 65 % نسبة التقييم الأولي عن العام الحالي، وذلك ضمن سعيها لإقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصادالوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
كما تعمل في هذا الإطار على رفع عدد أنواع النظائر المشعة الطبية المنتجة باستخدام الماعل النووي الأردني للبحوث والتدريب إلى 5 من 4 حاليا.
وضمن جهود نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع وإدامتها تعمل الهيئة على رفع عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول ذات العلاقة إلى 10 العام المقبل من 8 حاليا، وعدد المشاريع الوطنية والإقليمية التي تنفذ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية إلى 25 من نحو 24 حاليا.
وقال مشروع الموازنة“أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في نقص الموارد المادية اللازمة والكافية لتنفيذ البرنامج النووي الاردني، إضافة إلى هجرة الكفاءات الأردنية المؤهلة في المجال النووي للعمل في المشاريع النووية خارج الاردن، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد البرنامج النووي الأردني وانعكاساته على الاقتصاد الأردني”.

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