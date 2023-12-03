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البالة ملاذ الطبقات الفقيرة لتوفير احتياجاتهم من الملابس

12/3/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






ثمن معطف واحد من محال بيع الألبسة الجديدة قد يعادل قيمة راتبها التقاعدي، لايمكنها بأي حال من الأحوال أن تشتري من تلك المحال، لكنها تجد في محال“البالة” الملاذ الآمن لاتقاء برد الشتاء.
بصبر جميل، تتجول أم سمير وابنتاها في أروقة أحد محال بيع الألبسة المستعملة البالة في محافظة الزرقاء لاقتناء معاطف شتوية لها ولابنتيها.
وتقول أم سمير” يمكن أن أحصل على معاطف ذات جودة جيدة وبتكلفة منخفضة مقارنة مع المعاطف في محال بيع الالبسة الجاهزة والرسمية”.
وتضيف أم سمير التي التقتها“الغد” خلال جولة في محال بيع الالبسة المستعملة“اعتدت منذ 4 أعوام على شراء اغلب الالبسة لي ولأفراد عائلتي الخمسة من هذه المحال، لأن ظروفي المادية لا تتيح لي الشراء من محال الالبسة التي يعادل احيانا سعر بيع قطعة واحدة فيها راتبي التقاعدي”.
وتشهد محال بيع الألبسة المستعملة“البالة” في السوق المحلية اقبالا ملحوظا من المواطنين والذي تزايد عددهم مع بدء دخول موسم الشتاء، وفق مستثمرين في قطاع الالبسة.
ومع تنامي الضغوط الاقتصادية والمعيشية لدى المواطنين وتقلص القدرات المالية لكثير منهم باتت محال“البالة” التي تبيع الملابس بأسعار مخفضة للغاية ملاذا للطبقات الفقيرة والمعوزة، وأحيانا للطبقة الوسطى للتزود وتوفير احتياجاتهم من الملابس.
الطالبة الجامعية عتاب عمور تقول“أحتاج في الفصل الدراسي الواحد إلى اقتناء اكثر من“لبسة” وقدرتي لا تسمح بالشراء دوما من محال الماركات او تلك الجاهزة التي تعد فيها الاسعار مرتفعة قياسا بالوضع المالي لأهلي”.
وتؤكد عمور أن“البالة” في كثير من الأحيان تجمع بين الجودة والتوفير إلا أن الشراء منها يحتاج إلى هدوء أعصاب وصبر غالبا لتتمكن من“اصطياد” القطعة المناسبة، مشبهة ذلك بالبحث عن“ إبرة في كومة قش”، لكنها تبقى عملية تسوق ممتعة على حد وصفها.
أما يوسف أحمد فيؤكد أنه يقصد“البالة” فقط خلال فصل الشتاء إذ إن أسعار الملابس الشتوية في محلات الملابس الجديدة مرتفعة، مبينا أن سعر المعطف لطفل في سن العاشرة لا يقل عن 20 دينارا في حين أنه يمكن تحصيلها في البالة بـ5 دنانير وأقل من ذلك احيانا، لافتا إلى أن الأمر ينسحب على اغلب الالبسة الشتوية.
ويقول يوسف الذي يعيل 6 أطفال“بدأت بالتوجه إلى الشراء من محال بيع الالبسة المستعملة منذ فترة جائحة كورونا نتيجة تقلص قدراتي المالية واضطررت لترشيد نفقاتي الاستهلاكية بعد فقداني لوظيفتي السابقة قبل أن أعثر على عمل جديد نهاية العام الماضي”.
إلى ذلك، أكد المستثمر في قطاع الألبسة المستعملة ماجد أبو جمال أن المحال تشهد إقبالا جيدا وأنه في حالة تزايد منذ انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح أبو جمال أن تزايد الاقبال على محال بيع الالبسة المستعملة مؤخرا، امتداد لحالة الانتعاش التي تشهدها هذه المحال منذ خمس سنوات تقريبا، مبينا أن حجم استيراده الخاص من الألبسة المستعملة ارتفع خلال السنوات الاخيرة بما يقارب 50 % عن الفترة التي سبقت السنوات الخمس الماضية.
ويذكر أن مستوردات الأردن من الألبسة (الصيفية والشتوية) خلال العام الماضي كانت قد ارتفعت بنسبة 22.7 %، مقارنة مع عام 2021، إذ بلغ حجم مستوردات الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.
كما زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021 وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن نقابة تجارة الألبسة والأحذية والأقمشة، وعزا أبو جمال هذا الاقبال إلى انخفاض اسعار البيع في هذه المحال مقارنة مع غيرها من محال بيع الالبسة، وهو ما يناسب المواطنين الذين يعانون من تراجع أوضاعهم المالية نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة مشيرا إلى ان حجم الاقبال، على محال“ البالة” خلال فصل الشتاء يتضاعف مقارنة مع بقية فصول السنة.
وبين أبو جمال بأن محال“ البالة” تناسب كافة طبقات المجتمع ولا تنحصر في طبقة معينة، وبأن اصناف الالبسة فيها تتفاوت إلى أكثر من درجة وصنف لكنها تبقى أرخص بكثير من الاسعار خارج هذا النوع من المحال، حيث إن أسعار الجاكيت لكافة الفئات العمرية في محال البالة تترواح ما بين 2-10 دنانير للجاكيت الواحد.
بدوره، قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة السابق أسعد القواسمي“ ظاهرة انتشار محال الالبسة المستعملة (البالة) في الاردن تعد قديمة للغاية وبدأت في الانتشار محليا منذ عام 1956، حيث كانت تنتشر عشرات المحال والاسواق التي تبيع هذه الملابس بشكل واضح في منطقة سقف السيل، ويرى القواسمي أن انتشار محال بيع الالبسة المستعملة لأصناف الالبسة من الدرجة الاولى تعد ظاهرة جديدة أخذت بالبروز في السنوات الاخيرة بشكل كبير، وتشهد منافسة واسعة إضافة إلى استقطابها للمتسوقين نتيجة لأسعارها المنخفضة، حيث انها باتت ملاذا للطبقات الفقيرة والمعوزة، واحيانا للطبقة الوسطى في ظل الاوضاع الاقتصادية القائمة.
وأوضح القواسمي أن ازدهار تجارة الالبسة المستعملة في الأردن له وجه آخر سلبي بالنسبة لبقية محال بيع الألبسة حيث ألحق بها ضررا كبيرا وأدى إلى تراجع مبيعاتها في كثير من الأسواق المحلية، داعيا إلى وجوب إعادة تنظيم قطاع الألبسة بما يضمن العدالة لكافة المحال الممارسة فيه.

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