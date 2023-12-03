الصادق تلحق الشرباتي ومصطفى بالتأهل المباشر لأولمبياد باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- لحقت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت
67 كغم) اليوم، بلاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن
تحت 80 كغم)، من خلال التأهل المباشر للأولمبياد باريس 2024، وفقا للتصنيف الأولمبي
من دون خوض التصفيات القارية المرهلة للأولمبياد.
وذلك من خلال مشاركتها في الجولة
الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى " جائزة مانشستر" التي تختتم منافساتها
اليوم.
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