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الصادق تلحق الشرباتي ومصطفى بالتأهل المباشر لأولمبياد باريس

12/3/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- لحقت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) اليوم، بلاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، من خلال التأهل المباشر للأولمبياد ‏باريس 2024، وفقا للتصنيف الأولمبي من دون ‏خوض التصفيات القارية المرهلة للأولمبياد.‏
وذلك من خلال مشاركتها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى " جائزة ‏مانشستر" التي تختتم منافساتها اليوم.

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