الصادق تنال الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق
اليوم بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم في
"جائزة مانشستر" بعد فوزها على الصربية اليكساندرا بيريسك 2-0 لتضيف 36 نقطة جديدة على تصنيفها الأولمبي.
وكانت قد فازت في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي كافليد 2-0، وفازت
في دور ربع النهائي على اللاعبة الإسبانية سيسليا كاتسرو 2-1، وخسرت في الدور نصف
النهائي امام البلجيكية ساره تشاري 1-2.
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