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الصادق تنال الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر للتايكواندو

12/3/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق اليوم بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم في "جائزة مانشستر" بعد فوزها على الصربية اليكساندرا بيريسك 2-0 لتضيف 36 نقطة جديدة على تصنيفها الأولمبي.
وكانت قد فازت في دور الـ 16 على اللاعبة الكندية أشلي ‏كافليد 2-0، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الإسبانية سيسليا كاتسرو 2-‏‏1، وخسرت في الدور نصف النهائي امام البلجيكية ساره تشاري 1-2.

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