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إشادة كبيرة بكروس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

12/3/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أبرز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أهمية الفوز على ضيفه غرناطة 2-0 أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وكنا بكامل تركيزنا، وحاولنا إيقاف أي خطورة لغرناطة".
وعن إصابة داني كارفاخال، قال: "أعتقد أنه يعاني من حمل عضلي زائد.. سنقيم حالته غدًا، رغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة".
وبخصوص مستوى إبراهيم دياز، صاحب الهدف الأول في مباراة أمس، أجاب: "دياز يلعب بشكل جيد للغاية، في أي مركز يشارك به، لم يكن يظهر كثيرًا، لكنه الآن يُظهر كل إمكانياته".
وأضاف: "فالفيردي يريد المشاركة في مركزه الحالي، لأنه يستمتع من خلاله.. من الصعب تحديد المركز الأفضل له، وعندما يعود إلى الخلف، يصل أيضا إلى منطقة المنافس ويكون أخطر.. لكنه دائمًا ما يقوم بعمل مفيد للفريق".
وأشاد أنشيلوتي بتوني كروس أيضا، بقوله: "إنه فريد من نوعه، لأنه لا يفقد التمريرات، ويختار دائما الحل الأفضل، إنه يريد الكرة دائما، يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم وتوجيه مسار اللعب، ومن الصعب استبداله في المباريات، لا يمكن تعويضه".
وبشأن رودريجو الذي سجل الهدف الثاني أمام غرناطة، صرح المدرب الإيطالي: "لقد عاد إلى أفضل مستوياته، وأحرز العديد من الأهداف، اليوم سجل من الجهة اليمنى بتسديدة رائعة".
وأكمل: "أعتقد أن مودريتش سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة.. لوكاس (فاسكيز) لعب بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، وكيبا أصبح جاهزًا للعب".
من جانبه، علق الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، على فوز فريقه أمام غرناطة، مشيرا إلى أنه "شعر بالملل من ندرة هجمات الخصم".
وقال لونين في تصريحاته لقناة ناديه، عقب المباراة: "أنا مستعد للمشاركة في كل مباراة مثل هذه، اليوم كنت مرتاحا للغاية، لم تكن هناك هجمات أو فرص خطيرة على مرمانا، بفضل عمل الفريق الجيد والسيطرة على المباراة، شعرت أن أصابعي قد تجمدت اليوم، بسبب قلة التصدي للكرات".
وأكمل: "ما يفعله توني كروس ليس مفاجئا، فهو يلعب بهذه الطريقة منذ 15 عاما، كما أن إبراهيم دياز لاعب سريع و ذكي.. أحب أسلوبه وهذا لا يفاجئني".
وختم لونين: "دياز لاعب جيد للغاية، لأنه يقاتل ويقدم كل شيء على أرض الملعب، هو يريد إثبات نفسه مع ريال مدريد".
إلى ذلك، تحدث إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، عن كواليس هدفه في شباك غرناطة، وقال دياز خلال تصريحاته لقناة ناديه: "لقد حققنا انتصارا عظيما، ودعمتنا الجماهير، وضغطنا من أجل تسجيل الهدف الأول، ولعبنا بطريقتنا".
وأضاف "لقد كانت مباراة مثالية تقريبا، وسيطرنا على اللعب ولم يخلق الخصم سوى القليل من الفرص، لم يسددوا علينا أي كرة، وركزنا بشكل كبير طوال المباراة، وهذا هو نتاج عمل الفريق بأكمله".
وعن صناعة كروس له في الهدف الأول، علق: "يعود الفضل للنجم الألماني الذي يرى الأمور، التي لا يراها أي لاعب آخر في الملعب، التمريرات التي يقدمها كروس مذهلة، وفي التدريبات نرى ما هو قادر عليه بالفعل، لذلك كان علي أن أقوم بتنظيف حذائه اليوم".
في السياق ذاته، أبدى داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، سعادته بالانتصار قائلا: "لقد دخلنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكان من المهم أن نبذل قصارى جهدنا.. الصلابة الدفاعية مهمة، فنحن نستقبل عددا قليلا من الأهداف، وهذا ما يتعين علينا القيام به للفوز بالليجا".
واستكمل: "فترة إصابتي كانت صعبة للغاية، وأعمل للوصول إلى مستواي، وآمل أن أصل لأفضل نسخة لي قريبا جدًا".
وعن رأيه في زميله كروس، أجاب: "لقد قلت دائما إن كروس بمثابة مرجع تاريخي، رأيت عددا قليلا من اللاعبين مثله.. هو شخص عظيم، وبوجوده فإن الفريق يلعب بسرعة، وكل شيء يصبح أسهل بكثير".
وأتم: "القدرة التنافسية جيدة، ووجود العديد من اللاعبين في خط الوسط يرفع المستوى.. والمدرب سيشرك جميع اللاعبين، لأن الموسم طويل جدًا".
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد غرناطة عند 7 نقاط، في المركز قبل الأخير. -(وكالات)

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