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ليفربول يقلب الطاولة على فولهام بفوز مثير

12/3/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه فولهام 4-3 أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف ليفربول كل من بيرند لينو (20 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأليكسيس ماك أليستر (38)، وواتارو إندو (87) وترينت ألكسندر أرنولد (88)، فيما سجل أهداف فولهام هاري ويلسون (24) وكيتي تيتي (45+3) وبوبي دي كوردوفا ريد (80).
واحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق تقطتين وراء المتصدر آرسنال، ونقطتين وراء مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام توتنهام، فيما بقي رصيد فولهام 15 نقطة في المركز الرابع عشر.
حاول ليفربول التقدم بالنتيجة في وقت مبكر، وألغى له الحكم هدفا أحرز محمد صلاح في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل، وتوقف اللعب لفترة من الوقت لعلاج حارس فولهام بيرند لينو المصاب في رأسه.
وأثرت فترة التوقف الطويلة على وتيرة اللقاء، حتى الدقيقة 20، عندما افتتاح ليفربول التسجيل عبر ركلة حرة مباشرة، نفذها ألكسندر أرنولد بإتقان ارتدت من العارضة ثم ظهر الحارس لينو لتستقر في المرمى.
لكن سرعان ما حقق فولهام التعادل في الدقيقة 24، عندما أرسل أنتوني روبنسون كرة عرضية قوية، تابعها لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون بلمسة واحدة بين قدمي الحارس كاومهين كيليهير إلى داخل الشباك.
وأحدثت ركلة ركنية دربكة داخل منطقة جزاء فولهام، لتصل الكرة إلى مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك الذي وقف ويلسون ببسالة أمام محاولته في الدقيقة 34.
واستعاد ليفربول تقدمه في الدقيقة 38، عندما وصلته الكرة خارج منطقة الجزاء، فأطلق تسديدة قوية، استقرت في الزاوية العليا البعيدة لمرمى فولهام.
لكن ليفربول لم يهنأ طويلا بتقدمه، حيث أعاد فولهام المباراة إلى نقطة الصفر مجددا، عندما تابع المهاجم المكسيكي راوول خيمينبز ركلة ركنية برأسه، لترتد من مدافع قبل أن تصل إلى تيتي، الذي أودعها الشباك من مسافة قصيرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وقبل نهاية الشوط، ألغى الحكم هدفا لفولهام أحرزه قائده تيم ريام، لوجود تسلل على اللاعب الأميركي.
وبدا ليفربول عازما على التقدم مجددا مع بداية الشوط الثاني، فأطلق لاعب وسطه دومينيك سوبوسلاي تسديدة منخفضة سيطر عليها الحارس، وبعدها بلحظات انطلق "الريدز" بهجمة مرتدة، مرر على إثرها صلاح الكرة إلى داروين نونيز، الذي سدد مباشرة في بطن العارضة بالدقيقة 54.
وأهدر نونيز فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 61، عندما مرر له صلاح كرة رأسية ذكية، بيد أن المهاجم الأوروجوياني، فشل في متابعة الكرة بالشباك.
وأشرك ليفربول كلا من جو جوميز وكودي جاكبو مكان ماك أليستر وسوبوسلاي، وأرغمت الإصابة جويل ماتيب على الخروج من التشكيلة ليدخل مكانه إبراهيما كوناتي.
وسدد لاعب وسط ليفربول رايان جرافينبرش في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 71، ثم تمكن فولهام من التقدم بالنتيجة في الدقيقة 81، عندما تابع البديل دي كوردوفا ريد برأسه، عرضية من زميله توم كارني، من مسافة قريبة في الشباك.
وبدا ليفربول في طريقه لتقبل هزيمة مفاجئة، قبل أن ينتفض مع دخول الياباني واتارو إندو، الذي تلقى تمريرة من صلاح، ليطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل المرمى في الدقيقة 87.
وبعدها بدقيقة واحدة، تصدى لينو حارس فولهام، لتسديدة جاكبو، قبل أن تصل الكرة إلى كوستاس تسيميكاس الذي مررها إلى ألكسندر أرنولد، فأطلق الأخير تسديدة طموحة، لم يتمكن حارس فولهام من إيقافها لتستقر في المرمى. -(وكالات)

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