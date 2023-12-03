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الانتقادات تحاصر مانشستر يونايتد بعد عرض مخيب آخر أمام نيوكاسل

12/3/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ادعى أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، أن هناك الكثير من اللاعبين "الكسالى" في الفريق الحالي، بعد مشاهدتهم وهم يخسرون أمام نيوكاسل 0-1 أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض فريق المدرب إريك تين هاج للهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تلقى هدفا في الشوط الثاني من إمضاء أنتوني جوردون.
وسيطر نيوكاسل بالكامل على المباراة، فيما كافح يونايتد للدخول إلى مجريات اللقاء، وقدم أداء هزيلا.
ولم يشكل كل من أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد تهديدًا كبيرًا في المقدمة، ولم يتمكن رجال تين هاج من شن الهجوم، إلا بعد دخول راسموس هويلوند وأنتوني من مقاعد البدلاء.
وبعد مشاهدة الأداء، وجه سكولز انتقادا لاذعا لفريقه السابق، وقال في تصريحات لشبكة إنتاجات البريميرليج: "هراء.. إنهم فريق كرة قدم فقير في هذه اللحظة، تلك النتائج التي حققوها مؤخرًا مضللة".
وأضاف: "هناك عدد كبير جدًا من اللاعبين الكسالى في الفريق، لا يمكنك الإفلات من ذلك. بالذهاب إلى هذه الأماكن، أول شيء تفعله هو العمل الجاد. يمكنك أن ترى الفرحة التي شعر بها نيوكاسل بعد فوزه، وأشعر بالأسف على الظهيرين".
وخسر يونايتد أمام كل فرق النصف الأول التي لعب أمامها حتى الآن هذا الموسم في الدوري الممتاز.
وكان سكولز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 11 مرة، غاضبًا من تعابير وجه ماركوس راشفورد ولغة جسده بعد خروجه من الملعب، قائلاً: "ما الذي تفاجأ به؟ لم أفهم، كيف يعتقد أنه يجب أن يظل في الملعب؟ لقد تسبب في ضرر الفريق أكثر من نفعه".
وأضاف: "كان ماركوس العام الماضي رائعًا ويتمتع بالقدرة، ليس هناك شك في ذلك. لكن عندما يتراجع أداؤه، ويخرج ويتصرف بهذه الطريقة، لا أعتقد أن هذا أمر جيد للفريق. هو أحد أكثر اللاعبين خبرة الآن. إنه لاعب يتطلع إليه الآخرون. ماينو يتطلع إليه. جارناتشو يتطلع إليه".
واستهدف سكولز أيضا القائد برونو فرنانديز، مضيفًا: "برونو لاعب آخر. انظر، إنه يتمتع بقدرة رائعة، ويمكنه تسجيل هدف وصنع هدف، لكني أحب أن أكون في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة وأرى ما يطلبه منه المدرب".
وواصل: "ما هو المركز الذي يطلب منه اللعب فيه؟ أين من المفترض أن تكون في ملعب كرة القدم؟ أراه كرقم 10، إنه أفضل مركز له حيث يمكنه لعب التمريرات ويمكنه تسجيل الهدف".
وزاد: "أين كان الليلة؟ ولم يكن في هذا المكان أبدا. أراه على اليسار، اليمين، وأحيانًا يكون أعمق لاعب في مانشستر يونايتد، لا أعتقد أن هذا أمر صحي للفريق. يزعج التشكيل ويزعج طريقة اللعب".
وختم: "لا نعلم، ربما يطلب منه المدير الفني أن يفعل ذلك، لكن يبدو أنه يخرج ويفعل ما يريده على أرض الملعب".
وسيكون يونايتد الآن في حاجة ماسة للعودة إلى الانتصارات، عندما يواجه تشيلسي يوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد".
في السياق ذاته، أكد النجم السابق آلان شيرر، إن تين هاج، لديه "الكثير من البيض الفاسد" في فريقه.
وقال شيرر في تقييمه للمباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد تغلبوا (نيوكاسل) على مانشستر يونايتد في النطاقات الواسعة. (كيران) تريبييه و(تينو) ليفرامينتو كانا رائعين ضد (آرون) وان بيساكا و(ديوجو) دالوت.
وأضاف: "في دفاعهم، لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق من (أليخاندرو) جارناتشو و(ماركوس) راشفورد. لم ينظر راشفورد إلى الأمر على الإطلاق، لم يبدو مهتمًا، لقد حدث ذلك مرات عديدة. صنع نيوكاسل العديد من الفرص وكان يجب أن يسجلوا العديد من الأهداف”.
ثم تحدث شيرر بشكل شخصي وقال: "بالنسبة لي، هناك الكثير من البيض الفاسد في فريق مانشستر يونايتد هذا. الكثير من المواقف السيئة، لا بأس عندما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك، يمكنك وضع قدميك على الكرة واللعب ورفع رأسك عندما تكون الأمور جميلة ووردية".
وتابع: "عندما لا يكون الأمر في صالحك، عندما تكون متعبًا بعض الشيء ويتعين عليك أن تشمر عن سواعدك، لا يوجد عدد كافٍ من الشخصيات في هذا الفريق".
من جهته، علق تين هاج على سقوط فريقه أمام مضيفه نيوكاسل، بقوله في تصريحات عقب المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس": "عانينا من شوط أول صعب، وقلت بين الشوطين إنني سعيد لبقائنا في المباراة، وكانت لنا عودة جيدة في الجزء الأخير من اللقاء".
وواصل: "سنتحدث غدا مع الفريق عن ذلك.. سنعود ونتحدث، ثم نفكر بعدها في لقاء يوم الأربعاء".
وعن قلقه الأكبر عقب هذه المباراة، قال: "كما قلت، سأتحدث مع اللاعبين.. كانت لدينا بعض الفرص، وأحرزنا هدفا وتم إلغاؤه بسبب التسلل.. كان بمقدورنا التسجيل".
وبخصوص مستوى مهاجمه ماركوس راشفورد، أجاب: "سأتحدث معه، وليس مع الإعلام".
أما عن جدولة المباريات، فقال المدرب الهولندي: "لم يكن هذا الأسبوع في صالحنا، لكن سنتعامل مع الأمر كما هو".
وتطرق تين هاج إلى مواجهة تشيلسي، المقررة بعد غد الأربعاء في البريميرليج، قائلا: "هم فريق رائع.. مررنا بموقف مشابه أمام مانشستر سيتي، عندما تعرضنا لهزيمة سيئة ثم تماسكنا كفريق.. لدينا خطة، وسنواصل التقدم".
واعتزل السير أليكس فيرجسون التدريب 2013، بعدما أحرز يونايتد لقبه الأخير في الدوري الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين، يسير الفريق على طريق مليء بالعقبات، فلا هو قادر على مجاراة مانشستر سيتي وليفربول محليا، ولا هو ناجح في منافسة كبار أوروبا قاريا.
استلم تدريب مانشستر يونايتد بعد حقبة فيرجسون، 6 مدربين من العيار الثقيل، ابتداء من ديفيد مويس، ومرورا بجوزيه مورينيو ولويس فان جال وسولسكاير ورالف رانجنيك، وصولا لإريك تين هاج حاليا.
وتجرع تين هاج 6 هزائم في البريميرليج هذا الموسم، رغم أن إدارة النادي أنفقت الملايين خلال الموسمين الأخيرين على شراء لاعبين أمثال كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وميسون ماونت وراسموس هويلوند وأندريه أونانا.
الانتقادات طالت أيضا عائلة "جلايزر" المالكة للنادي، التي يبلغ رصيدها صفرا في خانة الشعبية، بسبب حرصها على تحقيق الأرباح، دون الاهتمام بطموح الألقاب.
والدليل غياب الاستقرار الفني والإداري، إلى جانب إهدار الأمول دون تخطيط مسبق وكانت النتيجة ضم لاعبين غير مناسبين بالمرة لفريق بحجم يونايتد، والبرازيلي أنتوني أحدث مثال.
من ناحية ثانية، لا يتمتع اللاعبون بمستويات ثابتة مع استثناء قائد الفريق برونو فرنانديز، حيث قدم راشفورد الموسم الماضي، أفضل فترات مسيرته الكروية، قبل أن يكتفي بهدف وحيد في البريميرليج حتى الآن هذا الموسم.
لاعبو الفريق باتوا محط سخرية المشجعين، وبعد عامين من التنمر على قلب الدفاع هاري ماجواير، جاء الدور على الحارس أونانا الذي كان مفترضا أن يجلب معه الأمان، لكنه لم يقدم إلى الآن سوى الأخطاء المؤثرة، ليدفع البعض للحسرة على رحيل دافيد دي خيا.
وفي سياق بعيد عن الأمور الفنية، هناك بصيص أمل لتغير الأوضاع، مع اقتراب الإعلان عن انتقال 25% من ملكية النادي إلى السير جيم راتكليف، الذي سيحرص على ترتيب أوراق النادي من خلال نظام إداري أكثر منطقية واحترافية، وفقا لتقارير صحفية. -(وكالات)

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