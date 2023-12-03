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لاعبو الطاولة يواصلون تألقهم في بطولة قبرص الدولية

12/3/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة تحقيق النتائج المميزة في مشاركتهم المقامة حاليا في بطولة قبرص الدولية، والتي تشهد مشاركة منتخبات قبرص واليونان ولبنان، والتي دفعت بعدد كبير من اللاعبين في المسابقات المخصصة لها وهي: (الفرق والزوجي والفردي)، حيث تأهل اللاعب خالد باسم إلى دور الثمانية في مسابقة فردي الرجال، واللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة إلى دور الثمانية في مسابقة زوجي وفردي السيدات.
وتوقف المنتخب الوطني للسيدات والذي مثلته اللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة عند حاجز الدور قبل النهائي بخسارته أمام المنتخب اليوناني، في الوقت الذي فقد فيه المنتخب الوطني للرجال والذي مثله اللاعبان خالد باسم وعيسى الشماع فرصته في بلوغ الدور الثاني.
وأعرب رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، عن رضاه عن النتائج التي حققها اللاعبون في هذه المشاركة، التي تؤكد التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة الطاولة الأردنية، مؤكدا مواصلة الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمنتخبات الوطنية والأجهزة التدريبية كافة، خصوصا التي تتعلق بتأمين المشاركات في البطولات الرسمية القوية، والتي تعتبر من المحطات التي يفضلها الاتحاد في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات كافة.
وترأست عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة وفد المنتخب الوطني المشارك في هذه البطولة، فيما يقود المنتخب المدرب عدي عزيز.
إلى ذلك، تواصل المنتخبات الوطنية الأخرى تحضيراتها المكثفة التي تجريها في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدير الفني عمرو رضا، وذلك استعدادا لخوض العديد من البطولات الرسمية المقبلة، وخصوصا المشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة خلال شهر آذار (مارس) المقبل، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويحق لكل اتحاد مشارك في تصفيات غرب آسيا الأولمبية المشاركة بلاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية عن منطقة غرب آسيا لاعب ولاعبة.
دوري الدرجة الأولى
استكمل الاتحاد الأردني الترتيبات كافة، والمتعلقة بإقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، وذلك خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، حيث حدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من الشهر ذاته، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة في البطولتين، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد اليوم ذاته، موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
وأقر الاتحاد تعليمات دوري أندية الدرجة الأولى، فيما سيتم إقرار تعليمات دوري السيدات في وقت لاحق بالتنسيق مع الأندية المشاركة.

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