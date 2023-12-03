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اتحاد الكرة ينتظر تحديد الوديات قبل سفر المنتخب إلى قطر

12/3/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






ينتظر اتحاد الكرة موافقات عدد من الاتحادات العربية والآسيوية التي خاطبها قبل أيام لمواجهة المنتخب الوطني في مباريات ودية، تحضيرا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وسيحدد الاتحاد موعد السفر للعاصمة القطرية الدوحة على ضوء الموافقات المنتظرة وتحديد مواعيد المباريات الودية، وحسب مصدر مطلع، يفترض أن يغادر المنتخب الوطني مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وقبل أيام من انطلاق البطولة، وذلك لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كلا من: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.
ويستكمل "النشامى"، مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
وحسب الخطة التي وضعها المدير الفني للمنتخب حسين عموتة، يبدأ النشامى معسكره الداخلي يوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق اللاعبين المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وعلى الرغم من تجديد اتحاد الكرة الثقة بالمدرب حسين عموتة في ظل البداية غير الموفقة في منافسات التصفيات المشتركة، من خلال التعادل مع منتخب طاجكستان بهدف لهدف، والخسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، إضافة إلى سلسلة الخسائر في المواجهات الودية والنتائج الثقيلة والأداء الفني غير المقنع، يقف الجهاز الفني على المحك في البطولة الآسيوية لإثبات قدراته الفنية في قيادة المنتخب نحو مونديال 2026.
وساهمت النتائج الضعيفة والخسائر في عهد المدرب عموتة، بتراجع المنتخب الوطني لكرة القدم 5 مراكز على موقعه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث حل المنتخب في المركز السابع والثمانين عالميا والثالث عشر آسيويا، والحادي عشر على الصعيد العربي.
ومن المنتظر أن يعود عموتة إلى العاصمة عمان خلال الأيام المقبلة، بعد قضاء إجازته الخاصة في المغرب، تمهيدا لوضع الرتوش الأخيرة على قائمة اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، حيث يأمل الشارع الرياضي، بأن تضم أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج والذين يستحقون تمثيل المنتخب من الناحيتين الفنية والبدنية، في ظل الانتقادات الحادة من المتابعين للتشكيلات الماضية التي اختارها عموتة.
وبينت النتائج الفنية في التصفيات الآسيوية المزدوجة للمنتخبات التي تلعب مع النشامى في المجموعة نفسها، في نهائيات كأس آسيا صعوبة مهمة النشامى، حيث حقق المنتخب الكوري انتصارين كبيرين على المنتخبين السنغافوري بخماسية نظيفة، والصيني بثلاثية من دون رد. وسجل المنتخب الماليزي فوزين على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 4-3، ومنتخب الصين تايبية بهدف من دون رد، فيما تغلب المنتخب البحريني على المنتخب اليمني بهدفين نظيفين، وخسر أمام المنتخب الإماراتي بالنتيجة نفسها.


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