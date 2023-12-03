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يد الثانية.. إثارة مع غياب المستوى الفني المطلوب

12/3/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية، والتي أقيمت على مدار الأيام الماضية، إثارة وندية في أغلب اللقاءات، لكنها افتقدت إلى الفنيات المطلوبة، والتي أكدت عدم جاهزية العديد من الفرق بالصورة المثالية للدخول في منافسات البطولة.
كفرنجة أحد الفرق المرشحة للعودة إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، استهل مشواره في الدوري بفوز مثير على فريق ساكب بنتيجة 28-23، وهو الفوز الذي منح الثقة للاعبي كفرنجة في مواصلة التقدم، في الوقت الذي أوقف فيه طموحات ساكب، بعد أن حقق الأخير الفوز في مباراته الأولى على فريق أم جوزة بنتيجة 27-23، والأخير تمكن من استعادة ثقته جراء الفوز الذي أدركه على فريق وادي السير بنتيجة 33-22.
فريق يرموك البقعة دخل في دائرة المنافسة بعد الفوز المستحق الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 36-28، وهو الفوز الذي عزز من معنويات لاعبيه في التأهل ولأول مرة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى.
وينتظر أن تشهد المباريات المقبلة ندية أكثر، خصوصا تلك التي تجمع بين الفرق الطامحة إلى حجز إحدى بطاقتي التأهل، في الوقت الذي ظهر فيه فريق وادي السير بمستوى فني لا يؤهله بالمنافسة، فهو الفريق الوحيد الذي تعرض لغاية الآن إلى خسارتين.
وتستأنف لقاءات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبالتوقيت ذاته، تشهد صالة مدينة الحسن المباراة التي تجمع بين فريقي كفرنجة ووادي السير.
ويوم الجمعة المقبل، يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت المقبل، فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الاثنين 11 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من الشهر ذاته، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

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