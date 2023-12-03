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منتخب الناشئين يتعادل مع العراق وديا

12/3/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب،
ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة ببطولة غرب آسيا.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي، بتشكيلة أساسية مكونة من قصي الحلاحلة، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، قصي الشواورة، محمد شحدة وعز الدين المصري.
وحاول المدرب إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوط الثاني للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية، فيما يتجدد اللقاء بين الطرفين بعد غد الأربعاء على ملعب السلط عند الساعة الرابعة عصرا.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية، حيث تقام المنافسات خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سلطنة عمان.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعتين، إلى الدور نصف النهائي.

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