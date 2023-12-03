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منتخب الواعدات يطمح لبلوغ نهائي غرب آسيا اليوم

12/3/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم النسوي (أ) تحت 14 عاما، إلى بلوغ المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا للواعدات بنسختها الثانية، بمواجهة المنتخب الوطني (ب) عند الساعة الثالثة عصر اليوم، في ختام دور المجموعات للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وتسبق مواجهة المنتخب الوطني، مواجهة لبنان مع سورية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، علما بأن صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب العام يتأهلان للمباراة النهائية.
ويتصدر المنتخب اللبناني الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما يتقاسم المنتخب الوطني والسوري المركزين الثاني والثالث بالرصيد النقطي نفسه 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الوطني (ب) بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وكان المنتخب الوطني (أ)، فاز في الجولة الأولى على المنتخب السوري بهدف نظيف، قبل أن يتجرع مرارة الخسارة بهدفين نظيفين من المنتخب اللبناني في الجولة الثانية.
وخسر المنتخب الوطني (ب) المباراتين أمام لبنان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وبأربعة أهداف مقابل هدف أمام المنتخب السوري في الجولة الثانية.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف الدور الأول للمواجهة النهائية يوم بعد غد، فيما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع، مباراة تحديد بقية المراكز.
وفي حال تساوت 3 منتخبات بالرصيد النقطي ذاته، من خلال فوز المنتخب الوطني (أ) على المنتخب الوطني (ب)، وفوز سورية على لبنان، فإنه سيتم اللجوء إلى فارق المواجهات بين الفرق المعنية، بشطب نتائج الفريق صاحب المركز الرابع، واحتساب فارق الأهداف بين الفرق المتساوية، ثم احتساب أكبر عدد من الأهداف الني تم تسجيلها بين الفرق، وثم اللجوء إلى فارق الأهداف على جميع مباريات المجموعة في حال استمرار التعادل.

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