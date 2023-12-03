شرارة يتفق مع الأهلي الليبي.. الدردور يخطف الأنظار في دورة بي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حمزة الدردور يتقمص شخصية المدرب الناجح

أكد المشاركون في الدورة التدريبية الآسيوية للمستوى الثاني (بي)، أن قائد فريق الحسين إربد لكرة القدم حمزة الدردور، يملك "كاريزما" المدرب الناجح، في ظل ما يقدمه من معلومات وتصرفات، خلال مشاركته في الدورة التي تختتم اليوم.

وتشهد دورة "بي"، التي تعقد في الشمال، بمشاركة عدد من نجوم فريق الحسين إربد أمثال حمزة الدردور ومنذر ابو عمارة ومصعب اللحام، إلى جانب مشاركة لاعبين آخرين أمثال يوسف الرواشدة، والنجم السابق علاء الشقران وغيرهم من اللاعبين.

وأشار مشاركون في الدورة، أن حمزة يملك شخصية المدرب، وهو ما تجلى في الدورة، من خلال الإفصاح عن المعلومات التي يمتلكها، إلى جانب شخصيته القيادية، وهو أمر مهم.

هل يستنجد الاتحاد بخبير أردني مكان أليكس؟

تفيد المعلومات أن المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، بات مرشحا لمغادرة الاتحاد في ظل الحديث عن نهاية عقده بنهاية الشهر الحالي.

ولم يفصح اتحاد كرة القدم عن مستقبل أليكس جيتزي، سواء بالاستمرار في عمله من خلال تجديد عقده، أو رحيله عن الاتحاد، ولكن هناك أحاديث في اتحاد الكرة، تشير إلى إمكانية اجراء تغييرات في الاتحاد بما في ذلك المدير الفني أليكس الذي شكل في الكثير من الأوقات حالة من الجدل بين أوساط الكرة الأردنية.

وفي حال رحل أليكس عن الاتحاد، فإن حديثا يدور حول إمكانية تولي شخصية أردنية مهمة المسؤول الفني عن منتخبات الفئات، حيث يرشح البعض المدرب الوطني جمال ابو عابد، إلى جانب ترشيحات أخرى.

الحديث ايضا في اروقة كرة القدم الأردنية، يشير إلى إمكانية عدم تجديد عقد مدرب اللياقة البدني في المنتخب الوطني لكرة القدم التونسي كريم مالوش. وتبقى هذه التفاصيل مجرد تكهنات، داخل اروقة اتحاد الكرة، بانتظار القرار الرسمي.

"شرارة" في ليبيا للانضمام إلى الأهلي

يتواجد نجم الكرة الأردنية محمد أبو زريق "شرارة"، في ليبيا حاليا، للانضمام إلى فريق النادي الأهلي الليبي، للاحتراف في صفوفه مجددا، بعد قيام اللاعب بفسخ عقده مع فريق الترجي التونسي بالتراضي بين الطرفين.

ووفق المعلومات فإن الاتفاق الذي جرى بين الأهلي وشرارة، يقضي باحتراف اللاعب لمدة 6 أشهر، مقابل مبلغ مالي فضل الطرفان عدم الإفصاح عنه.

وخضع شرارة أول من أمس لفحص طبي، بانتظار أن يكون قد وقع على كشوفات الفريق مساء يوم أمس، تمهيدا لخوض تجربة احتراف ثانية في الفريق الليبي الذي سبق وأن تعاقد مع اللاعب مطلع عام 2022.

ويعتبر شرارة أحد ابرز نجوم الكرة الأردنية الذين استحقوا الاحتراف في أندية أوروبية، لولا اصطدامه بالإصابة في بعض الأحيان، قبل أن يتعافى حاليا ويعلن جاهزيته لتجربة الاحتراف الجديدة.

أبو عابد يتسلم 85 ألفا من السلط وينتظر 10 قريبا

تسلم المدير الفني السابق لفريق نادي السلط لكرة القدم جمال ابو عابد، مبلغ 85800 دينار، وهي مستحقات مالية سابقة للمدرب على النادي، بعد إشرافه على تدريب الفريق لفترة طويلة.

وتسلم المدرب المبلغ، بعد أن قام بالحجز على مستحقات السلط في اتحاد الكرة، حيث قام الأخير بتحويل المبلغ للمحكمة ومن ثم للمدرب الذي حصل على هذا المبلغ من الشكوى الأولى التي تقدم بها.

أبو عابد يقترب أيضا من الحصول على مبلغ 10 آلاف دينار أيضا من نادي السلط، وهي قيمة الشكوى الرسمية الثانية التي قدمها ضد النادي، حيث قام الاتحاد بالحجز على هذا المبلغ من مستحقات السلط، بانتظار تسليمهم للمدرب ابو عابد خلال 10 أيام تقريبا.

وتفيد المعلومات أن نادي السلط في مأزق حقيقي، خاصة وأن المعلومات ترشح تعرضه لشكاوى جديدة من لاعب سابق ولاعب حالي.

يشار إلى أن العديد من أندية المحترفين، تعاني من الحجز على أموالها، بسبب شكاوى للاعبين ومدربين.

الأردني جنيدي يلعب في لوزان السويسري

انضم اللاعب الشاب صالح الجنيدي، إلى نادي لوزان السويسري، للعب في صفوف فريقه للشباب لكرة القدم، بعد نجاحه في تقديم مستويات متميزة خلال فترة التدريبات التي ششهدت تألقا لافتا للاعب الأردني.

وسبق للجنيدي وأن حضر إلى عمان قبل عدة اشهر، حيث لعب في الأردن، ليقدم مستوى فنيا متميزا، قاده للانضمام إلى صفوف منتخب الناشئين، قبل أن يغادره لأسباب عديدة وفق ما ذكر والد اللاعب.

ويملك صالح الجنيدي مواصفات المدافع أو الظهير الناجح، بدنيا وجسمانيا، الأمر الذي يفرض على القائمين على المنتخبات الوطنية متابعته في الفترة المقبلة، أملا في الاستفادة من قدراته مع المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.

كواليس النجوم

. مدير فني سابق لأحد أندية المحترفين المعروفة والمنافسة، انتقد تجاهل الإدارة في الرد على اتصالاته، خوفا من المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا.. المدرب ما يزال ملتزما بعدم تقديم شكوى ضد النادي، حفاظا على "العيش والملح"، ولكنه طالب الإدارة باحترامه على الاقل من خلال الرد على اتصالاته.

. فريق نادي الرمثا لكرة القدم، يعاني من إصابة عدد من اللاعبين المؤثرين في الفريق.

. حراك عند بعض الأندية، بشأن تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية.. أندية بدوري المحترفين بدأت تحضيراتها لاستقطاب لاعبين من أندية مختلفة في حال نجحت المفاوضات.

. لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أمهلوا الإدارة حتى اليوم، لصرف جزء مستحقاتهم المتأخرة، أو مواجهة احتجاب الفريق مجددا عن التدريبات.

. المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، أبلغ أن المباراة التي اقيمت أول من أمس أمام نادي ابو ظبي الإماراتي على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ستكون مغلقة أمام الإعلام والجمهور، قبل أن تفتح الأبواب لاحقا أمام كل من اراد حضور المباراة من المدرجات.. تناقض في التصريحات داخل المنتخب حول الموضوع.

. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، ابدى امتعاضه لتصريحات الإدارة التي تحاول تجميل كل شي في الفريق، رغم أن العكس هو الصحيح.. المدرب وضع شرطين أمام الإدارة للاستمرار في الفريق، بانتظار الكشف عنهما اعلاميا اليوم.

. رئيس أحد أندية المحترفين، اتخذ قرارا بتقديم استقالته من منصبه لأسباب عديدة، قبل أن يتراجع عنه لاحقا.. النادي يعيش حاليا صراعات إدارية قد تؤثر على طموحات الفريق الباحث عن مركز متقدم في الدوري.

. عدد لا باس به من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن غياب الرغبة الجامحة لديهم لخوض مباريات في الدوري، بسبب ما يجري في غزة من قتل وتدمير.. أحد النجوم اعترف أن تراجع مستواه الفني يعود لغياب الرغبة في اللعب أو حتى المنافسة على الألقاب.

. عدد من لاعبي فريق الشارقة الإماراتي لكرة القدم، تجولوا يوم أمس في منطقة جبل عمان.. الشارقة يلتقي الفيصلي اليوم في ختام منافسات الدور الأولى بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.









