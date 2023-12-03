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إنجاز التايكواندو حافز لـأولمبي الكرة للتواجد في باريس 2024

12/3/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






شكل التأهل المباشر لثلاثي المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، إلى أولمبياد باريس 2024، حافزا إضافيا للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، للبحث بإصرار وعزيمة للتواجد أيضا في الأولمبياد.
وكان منتخب التايكواندو ضمن أمس وأول من أمس، تأهل 3 لاعبين مباشرة لهذا الحدث الأولمبي العالمي.
وقدم المنتخب الأولمبي لكرة القدم في عهد المدير الفني عبد الله أبو زمع، رسائل إيجابية وتفاؤلا وآمالا عريضة، في تحقيق إنجاز غير مسبوق من خلال التأهل إلى دورة الالعاب الأولمبية "باريس 2024"، وزاد الطموح بعد اتضاح الرؤية امام المنتخب بنهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا.
وتبدو الفرصة مهيأة امام المنتخب الاولمبي للتأهل الى الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق حلم الجماهير الأردنية في استثمار جيل من اللاعبين المميزين والذين يملكون الحافز والموهبة والامكانيات الفنية العالية، إضافة الى الإصرار والعزيمة، لتعويض الإخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية للجنسين في السنوات الماضية، والتراجع الذي أصاب منظومة الكرة الأردنية.
ويرنو المنتخب الذي تأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تمكن في التصفيات، من التأهل عن المجموعة في المنافسات التي جرت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بعد أن تغلب على منتخب بروناي دار السلام بنتيجة 9-0، فيما تفوق على منتخب سلطنة عمان 1-0، قبل أن يتجاوز منتخب سورية بنتيجة 2-0، ليتأهل وحيدا عن المجموعة وبالعلامة الكاملة، يرنو لترك بصمة وتاريخ يسجل للجهاز الفني الوطني.
ويأمل الشارع الرياضي الأردني، من نشامى المنتخب الأولمبي لتحقيق أفضل النتائج بالنهائيات ومحاولة الوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
ويكبر الأمل والطموح والثقة بالمنتخب الأولمبي في ظل وجود أسماء مميزة وأداء قوي خلال المباريات الرسمية والمباريات الودية، إلى جانب تواجد الخبير والمتمكن عبدالله ابو زمع على راس الجهاز الفني للمنتخب، بانتظار توفير اتحاد الكرة متطلبات هذا المنتخب لتحقيق الحلم، خاصة وأن التأهل للأولمبياد لا يقل أهمية عن بلوغ المنتخب الوطني الأولى المونديال.
وتفيد المعلومات الواردة من مقر اتحاد الكرة، ان الأشهر المقبلة والتي تسبق المشاركة في نهائيات كأس اسيا تحت 23، ستشهد اجندة متكاملة تضم معسكرات تدريبية محلية وخارجية، ومباريات ودية مع منتخبات قوية عربية واسيوية، ان فترة توقف المنافسات المحلية خلال مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس اسيا المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وسيرمى الاتحاد بكل قوته لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني وصولا لتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث شهدت الاجتماع بين الجهاز الفني والمعنيين بالاتحاد اتفاق على ضرورة تطبيق الخطة الموضوعة وصولا لتحقيق التأهل المنشود لأولمبياد باريس، خصوصا ان المتابع لمسيرة المنتخب خلال الفترة المقبلة يجد ان العمل حاضرا على تصويب الأخطاء التي تظهر خلال المواجهات، مع ضرورة اختيار اللاعب المناسب في التشكيلة الأساسية من دون النظر الى ناديه او مبدأ المحصصة.
وتاريخيا من خلال 5 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، لم يسبق لـ"الأولمبي" أن واجه منتخبي قطر أو إندونيسيا في أي دور من أدوار البطولة، فيما واجه أستراليا مرتين في دور المجموعات، إذ كانت الأولى في النسخة الثانية بالعام 2016 في قطر، وتعادلا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الوطني بالمواجهة الثانية في النسخة الخامسة العام الماضي في أوزبكستان بهدف نظيف.

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