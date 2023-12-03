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جعيدي.. قفازات ذهبية تنتظر فرصة التألق في الآسيوية

12/3/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يعجز متابعو الكرة المحلية، عن فهم ما يقدمه حارس مرمى فريق شباب الأردن أحمد جعيدي في الفترات الماضية، من تألق وحضور قوي بين الخشبات الثلاث مع ناديه، مقابل عدم تسليط الضوء عليه ومنحه الفرصة اللازمة للبروز مع المنتخب الوطني.
ويعد الحارس البالغ من العمر 22 عاما، من أكثر حراس دوري المحترفين مشاركة في المباريات خلال المواسم الثلاثة الماضية، مرورا بالموسم الحالي الذي واصل من خلاله التواجد بين الخشبات الثلاث مع فريقه، من دون الغياب عن التشكيلة الأساسية إلا بحالات نادرة، فيما كان الموسم 2021 الأفضل له، بالحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 22، من دون غيابه عن أي مباراة أو استبداله.
وساهم جعيدي يوم الجمعة الماضي، في القيام بالأمر الصعب في كرة القدم كحارس مرمى، وذلك من خلال التصدي لركلات الترجيح الثلاث الأولى أمام معان ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن، ويقود "أسود غمدان" إلى التأهل للمربع الذهبي بالبطولة للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، مع الإشارة إلى أن الصدفة قادته لمركز حراسة المرمى في "واعدي" فريق مرج الحمام.
ويثير في الوقت ذاته تساؤلا في محله، حول عدم الزج بالحارس جعيدي في أي دقيقة مع منتخب الرجال رغم استدعائه في التجمعين الماضيين، في ظل تواجده مع المنتخب في مباراتين وديتين، ومثلهما رسميتان، مع الإشارة إلى أن مركز حراسة المرمى مؤخرا في المنتخب الوطني، يعاني كثيرا منذ اعتزال الحارس القدير عامر شفيع.
وكان جعيدي تحت رصد فرق عدة، من دوري المحترفين قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أن تمسك شباب الأردن به نظرا لاستمرار عقده مع الفريق لموسم آخر، جعل إمكانية رحيله أمرا صعبا، ليستمر في الذود عن مرمى النادي الذي ترعرع بين جدرانه، ومثل جميع فئاته العمرية. وينتظر الحارس فرصة تمثيل المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث إنه يعد الأبرز من بين جميع حراس المرمى المحليين في الداخل والخارج، ومساهمته المستمرة مع فريقه في تحقيق النقاط والانتصارات، رغم المعاناة الكبيرة التي يمر بها شباب الأردن مؤخرا.
ويعد جعيدي حارس المرمى الأول مع المنتخب الأولمبي، حيث قاد المنتخب بفعل تصدياته وتألقه في التصفيات، لبلوغ نهائيات آسيا المقرر إقامتها في قطر أيضا خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، كما تسبب غيابه عن التجمعين الماضيين عن "الأولمبي" في الخسارة بجميع المباريات للمرة الأولى للمنتخب تحت قيادة المدرب عبد الله أبو زمع، ما يعني أن وجوده يمنح اللاعبين دافعا معنويا وثقة إضافية.
وبرز حارس "الأولمبي" في نهائيات غرب آسيا الماضية في العراق منتصف العام الحالي، ما جعلته تحت أنظار أندية خارجية، ليقدم له نادي شمس الإيراني عرضا للانضمام إلى صفوفه، قبل أن تتوقف المفاوضات التي استمرت لمدة أسبوعين تقريبا بسبب تواضع العرض المالي.
ومن المتوقع أن يحمي جعيدي عرين المنتخب الوطني تحت 23 عاما في النهائيات الآسيوية، بالمجموعة التي تضم كلا من: قطر وأستراليا وإندونيسيا، حيث يحاول المنتخب المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويتحدث جعيدي، أن قيادته للفريق مؤخرا لنصف نهائي كأس الأردن، أمر يعني الكثير له بمساهمته الواضحة بفوز فريقه في المواجهة، موضحا أن الأهم لديه يتمثل في بقاء شباب الأردن بحالة جيدة بالاستمرار في الانتصارات، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.
ويبين جعيدي لـ"الغد"، أن المنتخب الأولمبي أمامه فرصة كبيرة لتحقيق هدفه المتمثل للوصول إلى الأولمبياد، في ظل توفر عدد كبير من اللاعبين المميزين، والذين يعتبروا نجوم فرقهم في البطولات المحلية، متمنيا تحقيق الإنجاز التاريخي للكرة الأردنية في هذه النسخة. وأضاف: "طموحي بالمنتخب الوطني هو الاستمرار في التواجد بالقائمة في الفترة المقبلة وتحديدا في نهائيات كأس آسيا، وأتطلع إلى المشاركة بصفة أساسية في أقرب وقت، وذلك يأتي من خلال مواصلة العمل المميز مع النادي والاجتهاد في التدريبات".

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