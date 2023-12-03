-->

Monday, 04 December 2023 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هايل يؤكد جاهزية الأزرق وبني عطية يشيد بشفيع

12/3/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن فريقه جاهز للفوز وتحقيق النقاط الثلاث أمام الشارقة الإماراتي، في ختام مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وأوضح هايل أمس في المؤتمر الصحفي، أن الفريق حاول في الفترة الماضية تدارك الأخطاء الدفاعية التي وقع بها في المباراة الأخيرة أمام ناساف، موضحا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزات بين مرحلتي الذهاب والإياب للاعبين المحليين والأجانب.
وأضاف:“رغم الخروج من المنافسة القارية، إلا أننا عازمون العقد على الظهور بصورة مشرفة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، ولو تواجدت كمدرب من بداية المشوار لكانت فرصة الفيصلي بالتأهل للدور الثاني واردة حتى النهاية”.
ولفت هايل إلى أن الشارقة يتمتع بوجود أسماء مميزة في الهجوم من لاعبين محليين وأجانب، مؤكدا بأن خياراته الفنية تعتمد على اللاعب الأجهز في التدريبات.
وواصل:“ينصب تركيزنا في المرحلة المقبلة على بطولتي الدوري والكأس، والأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون مؤخرا جعلهم مطالبين من الجماهير بالفوز باستمرار وتقديم مستويات طيبة”.
بدوره، بين حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية، بأن الحظ لم يحالف الفريق في المباريات السابقة، ما أنهى حظوظه بالمنافسة، مفيدا بأن التركيز عال لدى اللاعبين في سبيل تحقيق فوز يزيد من ثقة الفريق لاحقا.
وأشار بني عطية إلى أن تواجد مدرب الحراس عامر شفيع في الجهاز الفني، منح جميع زملائه الثقة لخبرته الكبيرة، مبينا بأن جميع الحراس أصبحوا قادرين على حماية العرين بالجودة ذاتها.

MENAFN03122023000072011014ID1107528183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث