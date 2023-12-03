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الفيصلي ينشد الوداع المشرف أمام الشارقة الإماراتي

12/3/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






ينشد فريق الفيصلي تحقيق فوز معنوي ورد الهزيمة أمام منافسه الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، في المباراة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي اليوم عند الساعة السابعة مساء.
وفقد الفيصلي آماله بالتأهل للدور الثاني من البطولة في أول مشاركة تاريخية له، بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، متطلعا إلى تحقيق "فوز وداعي" للبطولة.
وكان الشارقة، تغلب على الفيصلي في الجولة الثانية من البطولة بهدف نظيف، ويحاول الشارقة صاحب النقاط الـ8، بالإبقاء على حظوظه بالتأهل بصورة مباشرة لربع نهائي منطقة غرب آسيا، وذلك من خلال الفوز ولا شيء سواه، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة نفسها.
وتقام في التوقيت ذاته، مواجهة السد القطري (7 نقاط) مع ناساف الأوزبكي (10 نقاط) على ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل بشكل مباشر للدور المقبل، فيما يتأهل أفضل 3 فرق تحتل الوصافة من بين المجموعات الخمس عن منطقة الغرب.
ويسعى الفيصلي بعد مغادرته البطولة، إلى اللعب من دون ضغوطات أمام الشارقة وتسجيل انتصار ثمين من الناحية المعنوية، تمكن الفريق من الاستمرار بصورة جيدة في المنافسات المحلية، حيث يمنحه الفوز أيضا مبلغا ماليا مميزا يقدر بـ50 ألف دولار، يمكنه من سد بعض احتياجاته المالية.
ولم يظهر الفيصلي بصورة طيبة في مباراته الأخيرة بـ"الآسيوية" أمام ناساف وتحديدا في الشوط الثاني، ما قد يدب الخوف في نفوس الجماهير التي لا تتحمل خسارة جديدة خارجيا تؤثر على الحالة المعنوية للفريق لاحقا، مع الإشارة إلى أن "الأزرق" لم يكن سيئا أمام الشارقة في مباراة الذهاب، وكان قريبا من الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.
وعانى الفيصلي من الأخطاء الدفاعية وحراسة المرمى في الفترات الماضية، مع الإشادة بتطور مستوى الحارس نور الدين بني عطية، والذي كان جيدا في المباراتين السابقتين، إلا أن هفوات بسيطة منه كلفت فريقه الخسارة والوداع من البطولة، ما قد يجعل الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد هايل، يفكر بإشراك الحارس اللبناني مهدي خليل بين الخشبات الثلاث في لقاء اليوم، وذلك بعد تعافي الأخير من الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده.
ويتعين على هايل اختيار التشكيلة الأمثل للخروج بالنقاط الثلاث ومصالحة الجماهير من جديد، من خلال اختيار التشكيلة الأساسية التي واجهت السد بإجراء تغييرات بسيطة، بالدفع بكل: من مهدي خليل، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.
بدوره، لا يعيش فريق الشارقة أفضل حالاته سواء على الصعيد المحلي أو القاري، فقد تعثر في آخر 5 مباريات له، حيث خسر وتعادل في البطولة الآسيوية، وتعادل في مباراتين بالدوري الإماراتي، وخسارته في ربع نهائي بطولة الكأس المحلية ووداعه منها.
ويتطلع المدير الفني للفريق كوزمين أولارويو، إلى الحد من سلسلة النتائج السلبية، وتسجيل فوز يمكنه من المنافسة على التأهل للدور المقبل من البطولة، رغم علمه بصعوبة المهمة أمام الفيصلي الذي لم يتجاوزه بسهولة في مباراة الذهاب.
ويبرز من الفريق الإماراتي عدد من اللاعبين يتقدمهم المالي موسى ماريغا والبوسني ميراليم بيانيتش، اللذان من المتوقع أن يتواجدا بصفة أساسية إلى جانب كل من: عادل الحوسني، عبد العزيز الكعبي، سالم سلطان، عبد الله غانم، خالد الظنحاني، ماجد المحرزي، فراس بالعربي، كايو فيرنانديز وعثمان كامارا.

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