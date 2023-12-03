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هل هناك خطورة من أدوية احتقان الأنف؟

12/3/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أوصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، أول من أمس، بعض فئات المرضى بعدم استخدام الأدوية المخفِفة لاحتقان الأنف تفادياً لحدوث مضاعفات خطيرة. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".


وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، أن "المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد (المفاجئ) أو المزمن (الطويل الأمد)، ينبغي ألا يستخدموا الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين".


والسودوإيفيدرين: منشط يستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، ولكنه قد يتسبب بمتلازمة "الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس"، و"متلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكوسة"، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يحدث مضاعفات خطيرة مميتة.

وتتوافر الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين في دول الاتحاد الأوروبي بأسماء وعلامات تجارية مختلفة، من بينها "أكتيفيد" و"أسبرين كومبلكس" و"كلاريناز" و"أومكس روم" و"نوروفين كولد آند فلو" و"آييريناز".


وشددت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي في الوكالة، على ضرورة أن "ينصح المتخصصون في الرعاية الصحية المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكوسة، كالصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية".


وأوصت اللجنة كذلك، بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين بتضمينها هذه المخاطر.


ويتوقع أن تدرس اللجنة العلمية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة توصية لجنة تقييم المخاطر، على أن تحيل الرأي الذي تتوصل إليه إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي.

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