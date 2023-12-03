محمد حديد: أحداث غزة ذكرتني بالنكبة عندما طُردنا من بيوتنا

كشف المطور العقاري الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية، محمد حديد، والد عارضتي الأزياء العالميتين بيلا وجيجي حديد، عن تفاصيل خاصة من معاناة عائلته بعد النكبة سنة 1948، وهي السنة التي وُلد فيها كذلك.



كما تحدث، في حوار خاص مع وكالة "الأناضول"، عن رأيه في الحرب الأخيرة، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، مشيراً إلى أن تهجير السكان من الشمال إلى الجنوب بسبب القصف المتواصل، ذكَّره بنزوح الفلسطينيين إلى مناطق ودول أخرى خلال النكبة، عندما تم سلب الأراضي بدون حق من أصحابها.



محمد حديد والنكبة

قال محمد حديد، إنه وُلد بمدينة الناصرة في فلسطين سنة 1948، وقبل سنتين من ذلك، وخلال فترة هجرة اليهود من أوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية، استقبلت عائلته عائلتين يهوديتين في منزلهم، الذي كانوا يملكونه منذ سنين طويلة.



إلا أنه بعد النكبة، وعندما كان عمره 9 أيام فقط، تم طرده وعائلته من طرف هاتين العائلتين، والاستيلاء على منزلهم وكل أغراضهم، وعدم السماح لوالدته بحمل أي ذكرى ولو بسيطة من منزلها، إذ إنها كانت ترغب في الحصول على صور زفافها أو بعض الملابس من أجل حمايتهم من البرد، لكن المحاولات باءت بالفشل.



وأضاف أن والدته كانت قد عادت يومها إلى منزلها في الناصرة من مدينة صفد، التي تقع بمنطقة الجليل، في الوقت الذي كان فيه والده يعمل أستاذاً جامعياً بمدينة حيفا.



وقد كانت والدته تحمله ومعها أخته التي تبلغ من العمر عامين فقط، إلا أنها وجدت نفسها في الشارع، بدون مأوى، بسبب استيلاء اليهود على منزلهم الخاص.



معاناة بعد التهجير

تحدث محمد حديد في اللقاء الصحفي نفسه عن حياتهم بعد التهجير من منزلهم وأرضهم، وقال إنه شخصياً وبحكم سنه الصغيرة جداً حينها لم يكن يعلم حجم المعاناة والظلم الذي تعرضوا له حينها.



وأضاف أنه لا يتذكر كيف انتقلوا إلى مخيمات اللجوء، حيث اجتمعوا بوالده بعد عدة أيام، ثم مرحلة عيشهم في مخيمات اللجوء بسوريا، ثم تأسيس حياة في دمشق وما بعد ذلك.



وكشف رائد الأعمال الأمريكي/الفلسطيني أن رحلة الانتقال من فلسطين إلى سوريا، حسب ما روته والدته، كانت صعبة جداً، بسبب التضاريس الجبلية، والتنقل تارة سيراً على الأقدام وتارة أخرى بالركوب على ظهر الحيوانات، لكنها تمكنت في الأخير من إيصاله حياً إلى وجهتهم.



عائلة "حديد" وأحداث غزة

وعن أحداث غزة الحالية، بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على جميع مدن القطاع، قال محمد حديد إن مشهد المدنيين الفارين من الشمال إلى الجنوب ذكره بالنكبة، وما كانت ترويه له والدته قبل 75 عاماً، والذي جعل عائلته تصبح لاجئة.

وعبر عن مشاعره بعد مشاهدته مشاهد النزوح إلى الجنوب، قائلاً إنها قد لمسته بشكل عميق، وإنه قد تأثر بشدة، وذلك لأنه عرف صعوبة ما عاشته والدته سنة 1948.



أما فيما يخص بيلا وجيجي حديد، وموقفهما الداعم للقضية الفلسطينية، قال محمد حديد إن ابنتيه تتبعان حدسهما فيما يخص الأحداث الإنسانية، بعيداً عن كونهما من أصول فلسطينية.



وأشار إلى أن بيلا وجيجي حديد لطالما كانتا من المشاركين في القضايا الإنسانية المختلفة منذ عدة سنوات، سواء كانت لها علاقة بالزلازل، أو المجاعة في بعض الدول الأفريقية، أو التشرد في جنوب شرقي آسيا.



وعن علاقتهما بالقضية الفلسطينية، أكد حديد أنه من الطبيعي أن تدعم ابنتاه إياها؛ لكونهما فلسطينيتي الأصل، مما يجعل لديهما اهتماماً طبيعياً بالموضوع.



وفي سياق ذي صلة، أكد محمد حديد أنه وابنتيه تلقوا العديد من رسائل التهديد والكراهية عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال اتصالات على هواتفهم الشخصية، الأمر الذي اضطرهم إلى تغيير أرقامهم بعد ذلك.

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