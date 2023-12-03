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الناقد أبو رياش يناقش أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية

12/3/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- عقدت في رابطة الكتاب الأردنيين، بالتعاون مع مبادرة "نون للكتاب"، أول من أمس، ندوة بعنوان "أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية"، شارك فيها كل من: الناقد موسى أبو رياش، القاصة سمر السيد، وأدارها الروائي أسيد الحوتري.
الناقد موسى أبو رياش، قال: "إن الروائي الفلسطيني غسان كنفاني هو أول من أطلق مصطلح "أدب المقاومة"، ويقصد به الأدب الذي يهتم بالكتابة عن أوضاع فلسطين تحت الاحتلال، ويعد من أهم الأسلحة المتاحة والفعالة للشعب الفلسطيني، لأنه بمنزلة صوت الشعب الحر؛ حيث تحدى أدب المقاومة الاحتلال، وأصبح حلقة الوصل مع بقية شعوب العالم، ويمكن التوسع في هذا المصطلح "أدب المقاومة"، ليشمل الكتابة عن أي احتلال، صريحاً أو ضمنياً، مثل أدب العبيد في أميركا، وأدب العراق ضد الاحتلال الأميركي، وأدب الصين ضد الاحتلال الياباني، وأدب فرنسا ضد الاحتلال الألماني، وأدب فيتنام ضد الاحتلال الأميركي، وأدب أفريقيا ضد الاستعمار، وغيرها".
وأشار أبو رياش إلى المئات من الشعراء والكتاب الفلسطينيين الذين كتبوا في أدب المقاومة، مثل: محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وفدوى طوقان وإبراهيم طوقان وهارون هاشم رشيد وغسان كنفاني ومحمود شقير وإبراهيم نصر الله وغيرهم كثير، وعلى هذا الأساس، فإن "رواية المقاومة"، هي الرواية التي تتناول كلياً أو جزئياً موضوع المقاومة تحت الاحتلال، أو ضد الاحتلال، مثل روايات غسان كنفاني وإبراهيم نصر الله. وعلى النقيض منها أدب التطبيع، وهو كل أدب "يروج للعدو وثقافته وروايته، ويدعو للتعايش معه وقبول الأمر الواقع، ويساوي بين الجلاد والضحية".
وأضاف أبو رياش، أن كل أدب يقدم اليهودي والصهيوني بصورة إيجابية هو "أدب تطبيعي"، وأي أدب يروج لحل الدولتين أو القبول بأي كيان للعدو ولو على شبر من فلسطين فهو "أدب تطبيعي"، مستعرضا بعض المصطلحات المتداخلة التي قد تحدث لبساً عند البعض، مثلا "رواية المقاومة" هي التي تهتم بأوضاع فلسطين تحت الاحتلال أو أي وطن محتل، بينما "رواية الحرب" هي التي تتناول أحداث وعمليات وظروف الحرب والمتحاربين في ساحات القتال، والتي تكون عادة بين الدول، أما "رواية السجون" فهي الرواية التي تتحدث عن السجون وما يحدث فيها وظروف المساجين ومعاناتهم.
وأكد أبو رياش، أن رواية السجون الفلسطينية هي رواية مقاومة، لأن معظم المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني هم أسرى، اعتقلوا لمقاومتهم المحتل بالوسائل المتاحة، ويتبع ذلك أي أدب سجون له الظروف نفسها، مبينا أن الروايات تختلف في تناولها للمقاومة، فبعضها يتبنى الكفاح المسلح، مثل رواية غسان كنفاني "عائد إلى حيفا"، ومنها ما تدعو إلى المقاومة السلمية بأشكالها وأساليبها المختلفة، مثل المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والإضراب وغيرها، مثل رواية "دبابة تحت شجرة الميلاد" لإبراهيم نصرالله، ومنها ما تتبنى المقاومة الثقافية مثل رواية "مصائر (كونشرتو الهولوكوست والنكبة)" لربعي المدهون.
وهناك مئات بل آلاف الروايات التي تناولت المقاومة فلسطينياً وعربياً وعالمياً، واستعرض بعجالة ثلاث روايات تمثل أشكالاً مختلفة للمقاومة، أولاً: رواية "صمت البحر" للفرنسي جان مارسيل برولير، التي صدرت في العام 1942 إبان الغزو الألماني لفرنسا، أما الرواية الثانية فهي "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد (ثلاثية الأجراس)" لإبراهيم نصرالله، وتتحدث عن بلدة بيت ساحور المسيحية قرب القدس عبر أجيال، وما تعرض له الأهالي من تهجير وتنكيل وتعذيب وتضييق وإرهاب واعتقال، وأبرزت الرواية قرار المقاطعة الاقتصادية وتوفير البدائل، في موضوع الحليب الطازج.
وتابع "قام الأهالي بزراعة مساحات بيوتهم المتوفرة للاستغناء عن منتوجات العدو، وقرروا شراء عدد من الأبقار، لتوفير الحليب لأطفالهم، فمن غير المعقول أن ينتظروا الحليب من شركات العدو ويرجموه بالحجارة كل يوم. وعندما بدأ الإنتاج من الحليب واستغنى الأهالي عن حليب العدو، وأعادوا شاحناته دون إلقاء حجر واحد، عرف العدو غاية بيت ساحور من شراء الأبقار، فضيق على الأهالي، وطلب التخلص من الأبقار، فعمد الأهالي إلى توزيعها وإخفائها، وإيهام العدو أنهم ذبحوها وشووها، ولكن الحيلة لم تنطلِ على الضابط المسؤول، وهو يرى الحليب يستمر في التدفق إلى البيوت".
أما الرواية الثالثة فهي "عائد إلى حيفا" لغسان كنفاني والتي كتبها بعد هزيمة 1967، وقد سمح العدو بالتنقل في الأراضي المحتلة 1948، فبزغ أمل صفية أن تجد ابنها خلدون الذي تركته وهي تهرب بسبب الإجرام الصهيوني في حيفا، فتطلب من زوجها سعيد أن يزورا حيفا، فيقول لها إن العدو لم يفتح الحدود لسواد عيون المهجرين، بل ليبهرنا، حتى نصبح أتباعاً وعبيداً له، وخشي سعيد أن يوقف العدو حركة التنقل، فقرر أن يذهب إلى حيفا مع زوجته صفية للبحث عن ابنهما خلدون الذي تركاه طفلاً هناك.
عندما يجتازان بوابة مندلبوم بين القدس الشرقية والغربية، يقول سعيد: "أتعرفين؟ طوال عشرين سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ستُفتح ذات يوم.. ولكن أبداً لم أتصور أنها ستُفتح من الناحية الأخرى. لم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم، بدا لي الأمر مرعباً وسخيفاً وإلى حد كبير مهيناً تماماً.. قد أكون مجنوناً لو قلت إن كل الأبواب يجب إلا تفتح إلا من جهة واحدة، وإنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزال، ولكن تلك هي الحقيقة".
وعندما يتجولان في شوارع حيفا، تقول صفية: "لم أكن أتصور أبداً أنني سأراها مرة أخرى"، فيصحح لها سعيد: "أنت لا ترينها، إنهم يُرونَها لك". إنهم لا يرون حيفا التي يعرفون، بل حيفا التي يريدك العدو أن تريها.
يطرقان بيتهما في حيفا، فتستقبلهما ساكنة البيت اليهودية، بعد أن عرفت أنهما صاحبا البيت قبل الاحتلال، ويقول لها سعيد بعفوية: "طبعاً نحن لم نأت لنقول لك اخرجي من هنا، ذلك يحتاج إلى حرب.." فتسكته صفية. تخبرهم اليهودية عن قصة هجرتها من بولونيا إلى أن سكنت البيت، وتحكي لهم حكاية ذات دلالة، عندما رأت منظراً وأشارت إلى زوجها الذي لم ير شيئاً، ولكن "كان شابان يمسحان كفيهما على طرفي الخاكيين، وقالت زوجته: كان ذلك طفلاً عربياً ميتاً. وقد رأيته مكسواً بالدم".

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