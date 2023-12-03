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8 مشاريع لأفلام عربية روائية في مختبر راوي

12/3/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت الدورة الثامنة عشرة من ورشة راوي لكتاب السيناريو، بمشاركة ثمانية من كتاب السيناريو العرب (مشاركو راوي)، الذين عملوا بشكل مكثف على تطوير سيناريوهات مشاريعهم الطويلة الواعدة على مدى خمسة أيام.
نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ورشة "راوي" لهذا العام من 24 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) في وادي فينان الواقع في الجهة الجنوبية الغربية من محمية ضانا. وعُقدت فعاليات الورشة في أجواء هادئة وملهمة تحفز على الإبداع والحوار في نُزُل فينان البيئي.
كانت الهيئة قد فتحت باب القبول لاستلام سيناريوهات مشاريع طويلة في الفترة بين كانون الثاني حتى نيسان هذا العام، تم استلام 77 طلباً مؤهلاً. راجعت لجنة مؤلفة من مستشارين إبداعيين كافة الطلبات بعناية واختارت المشاريع النهائية بعد تقييمات ومقابلات مكثفة.
استضاف المختبر ثمانية كتاب سيناريو مرموقين (المستشارون الإبداعيون لراوي)، من مختلف أنحاء العالم، للعمل مع كُتاب السيناريو العرب وتقديم النصح لهم ومشاطرة خبراتهم من أجل إطلاق العنان لإمكانياتهم الكتابية.
التقى مشاركو راوي مع المستشارين في اجتماعات فردية مكثفة للنظر في السيناريوهات وصقلها بهدف سرد القصص بأكثر طريقة مقنعة.
علق مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية للأفلام، على ورشة راوي لهذا العام قائلاً: "على مدار النسخ الـ17 الماضية، لم يكن مختبر راوي لكتّاب السيناريو مجرد منصة لرعاية الأصوات الناشئة في عالم السينما فحسب، بل كان أيضاً شهادة على قوة روايات لها صدى عميق مع تجاربنا الإنسانية المشتركة". وأضاف: "في ضوء الأحداث الأخيرة، نجد أنفسنا في منطقة تواجه تحديات تختبر وحدة مجتمعاتنا، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن رواية القصص تصبح أكثر أهمية في مثل هذه الأوقات. ومن خلال القصص، يمكننا تسليط الضوء على تعقيدات عالمنا، وفي نهاية المطاف، العمل من أجل مجتمع أكثر تعاطفاً وتفهماً".
وقد تألف فريق المستشارين الإبداعيين لهذا العام من: أحمد عامر (مصر) وبيرند ليختينبيرغ (ألمانيا) وتشابا بولوك (المجر) وجيوفاني روبيانو (إيطاليا) ونواف الجناحي (الإمارات العربية المتحدة) ورولا ناشف (الولايات المتحدة الأميركية) ومارغريت غلوفر (المملكة المتحدة) ويسيم أوستاوغلو (تركيا).
علقت رولا ناشف، كاتبة ومخرجة ومنتجة وفنانة وسائط متعددة: "منذ مشاركتي في ورشة راوي عام 2007، لعبت الورشة دوراً محورياً في تطوير أول فيلم روائي طويل لي، وكان شرفاً لي أن أعود كمستشارة لدعم الجيل القادم من صناع الأفلام العرب".
في حين أضاف الكاتب والمخرج تشابا بولوك، الذي شارك في راوي كمستشار إبداعي للمرة الرابعة: "هذه مشاركتي الرابعة في الورشة والمرة الأولى في نزل فينان البيئي الذي يحتوي على ألواح شمسية خاصة به ونظام اكتفاء ذاتي. وهذا نموذج للعالم ولكتاب السيناريو وصانعي الأفلام؛ حيث يجب علينا أن نتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة مما لدينا، وأحياناً بأقل ما لدينا. وهذا ليس ممكناً فحسب، بل هو الطريقة الأكثر اقتصاداً للعيش والعمل. وهذا يشبه السيناريو الجيد؛ فهو يعتمد على موارده الخاصة".
أما المشاريع والمشاركون في دورة راوي الثامنة عشرة، فهم: "حب مفقود" لعبد الله المطرود (المملكة العربية السعودية)، "دراما لم تكتمل" لإيمان النجار (مصر)، "الهوّة" لغيث المحيثاوي (سورية)، "الحقل" لمحمد بوحاري (المغرب)، "الطوفان" لرامي الشطري (العراق)، "عرس زينا" لرزان طقّش (الأردن)، "وأنا كمان" لسندس شبايك (مصر)، و"نوّار الدفلة" لوجدي الجهيمي (تونس).
وعن مشاركتها في راوي، قالت المشاركة رزان طقّش: "بعد سماع وجهات نظر مختلفة حول السيناريو الخاص بي، من زملائي الآخرين والمستشارين الإبداعيين الذين مروا بنفس الرحلة، ككاتبة سيناريو، لم يمنحني ذلك الحرية للمضي في الكتابة فقط، بل للتفكير والتخطيط واستكشاف مسارات لا حصر لها تخدم القصة التي أريد أن أرويها بشكل أفضل".
كما عبر المشارك محمد بوحاري عن رأيه بالورشة قائلاً: "كتابة السيناريو تجربة حميمة وشخصية يمكن أن تكون طويلة ومرهقة. لقد أتاحت المشاركة في ورشة راوي لي الفرصة لرؤية قصتي من وجهات نظر مختلفة من خلال المناقشة والاستماع إلى آراء مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاركين والمستشارين".
سيتم فتح باب استقبال طلبات المشاركة للدورة المقبلة من ورشة راوي في مطلع عام 2024.

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