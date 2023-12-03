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يلا غزة يفتتح أفلام كرامة لحقوق الإنسان

12/3/2023 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بشكل استثنائي تفاعلي مخصص (أساسا) لفلسطين وآلام شعبها ونضالاتهم وتطلعاتهم في الضفة والقطاع، تنطلق عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة 14 (دورة فلسطين) من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، وتتواصل حتى 12 من الشهر الحالي.
تقول مديرة المهرجان المخرجة سوسن دروزة "في قلب الموت الذي يستهدف أجساد الأطفال الغضة وأمهاتهم، وتحت دوي القنابل المجرمة والصواريخ الغادرة، لنعلن موقف صناع الأفلام مما يجري فوق أرض غزة، ولنكشف وهن المنظومة الأخلاقية العالمية وفاشيتها، متبنية في وهنها هذا، وإدارتها الظهر لأنات الضحايا، تعارضا واضحا ومفضوحا مع مواقف شعوبها وشعوب الأرض قاطبة، أعلنوها صادحة مطالبين بوقف القتل ومنتصرين للمظلومين".
من هنا تأتي، بحسب دروزة، قيمة إقامة هذه الدورة "لا بل والإصرار عليها"، لتستدرك قائلة "إن غزة، وهي تواجه جريمة مكتملة الأركان، بشعة، مركبة، مصحوبة بمؤامرة إبادة جماعية، ومسنودة بعنصرية استعمارية فوقية، لهي تعيد توجيه بوصلة القيم الإنسانية في عالم امتهن احتكار أدوار الضحية ومفهوم حقوق الإنسان".
دروزة تخلص إلى القول: "إنه التزام "كرامة" من قلب عمّان العاصمة الأردنية الأبية، وسنواصل من خلال منصة "كرامة" حول العالم، العمل مع زملائنا وأصدقائنا في مجال سينما أفلام حقوق الإنسان، الذين يتعرضون في مجتمعاتهم الغربية لحملة إقصاء وتكميم كل صوت يقف مع، أو يتضامن مع الجرح الفلسطيني النازف".
من جهته، يوضح المدير الفني للمهرجان المخرج إيهاب الخطيب "أن تراجيديا القتل الإجرامي لكل ما هو فلسطيني، تجعل أي تظاهرة سينمائية، أو إبداعية ضئيلة أمام قدسية الإنسان"، مضيفا: "بعد 14 عاما من انطلاقة كرامة، عشنا فيها تحولات مفصلية في عالمنا العربي من حروب وويلات وقهر، ها نحن نقف مكسورين أمام غزة، ومندهشين أمام براعة الفلسطيني في الخروج من تحت الركام متمسكا بإنسانيته، ومدافعا عن حقه في الحياة. ها نحن نقف نافرين من بشاعة الوجوه التي كشفت عن قتامة عنصرية ازدواجية معايير حقوق الإنسان. نقف أمام طهارة الدم الفلسطيني الذي تدفق ليرد الروح إلى ريشة محارب ابن الأرض المباد في الأميركتين، ويحاكي حلم مناضل من أصول إفريقية ينتفض الفوقية البيضاء التي ما تزال تخنقه، وإقدام محارب فيتنامي، وعزم ثائر تشيلي، وتحررية أممي كوبي".
يقول الخطيب: "ها نحن، مستمدين مشروعيتنا من جمهورنا ومن مفردات رسالتنا، نستجمع قوانا ونشحن إرادتنا، متبنين دورة خاصة تحمل اسم فلسطين، فنحن في "كرامة" لطالما امتهنا الفعل السينمائي للدفاع عن الإنسان، رغم الألم، ورغم سؤالنا عن جدوى فعلنا".
الفيلم الوثائقي الطويل "يلا غزة" (2023) من إخراج الفرنسي رولاند روينر، يتناول مختلف نواحي حياة الغزيين تحت الحصار الممتد منذ العام 2007، تنطلق فعاليات الدورة الاستثنائية بالمبنى والمعنى، وفي جعبتها، إضافة لفيلم الافتتاح، أكثر من 70 فيلما روائيا ووثائقيا وتحريكيا قصيرا وطويلا، وبمشاركة 25 ضيفا من السينمائيين والخبراء الحقوقيين القادمين من دول عربية وأجنبية عديدة.
روينر يعرض له ضمن فعاليات هذه الدورة، فيلم آخر بنكهة فلسطينية، هو فيلم "المدرعة وشجرة الزيتون".
الندوات المصاحبة، وورش العمل، تعالج، جميعها، سبل تعزيز مقاطعة السردية الصهيونية/ الإسرائيلية وداعميها سينمائيا، وتمكين صناع الأفلام لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وداعموه في حق الشعب الفلسطيني.
ومن بين الأفلام السبعين، يتناول 30 فيلما مختلف نواحي القضية الفلسطينية من منظور حقوق الإنسان، منها أفلام جرى عرضها في دورات سابقة لمهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان".
ومن الأفلام الدائرة في فلك القضية الفلسطينية، والإنسان الفلسطيني، والمرأة الفلسطينية: الفيلم النرويجي "البرج" (2018) لمخرجه ماتس غرورد، الذي يعالج حكاية لجوء فلسطيني من مخيم برج البراجنة في لبنان، ويروي قصة النكبة وكيف سحقت الآلة العسكرية القرى الفلسطينية وأمعنت في التطهير العرقي، علما أن وزارة التربية والتعليم الفرنسية منعت، بعد السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عرض الفيلم في مدارس المرحلة الإعدادية في فرنسا في محاولة لإخفاء الحقيقة، وها نحن اليوم نعيد عرض الفيلم بحضور المخرج الذي جاء من النرويج خصيصا للقاء الجمهور الأردني لنقول لا للرقابة والمنع على رواية فلسطين.
ونظرا للظروف الاستثنائية لهذه الدورة، ستقتصر جوائز ريشة كرامة على جائزة الجمهور وجائزة "أنهار/ الشبكة العربية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان"، لأفضل فيلم عن القضية الفلسطينية.

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