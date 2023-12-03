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الفساطلة ينقل شغفه بعالم الروبوتات لإنجاز تصاميم تحصد الجوائز

12/3/2023 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






يحرص الطالب عبد الواحد برجس الفساطلة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، الذي يبلغ من العمر (16 عاما)، على مواكبة التكنولوجيا وما وصل إليه العلم من تطور، حيث إنه يجيد البرمجة في لغات عدة ومنها: (بايثون وc ++)، وبرمجة الاردوينوArduino بأنواعها المختلفة للتحكم بالروبوتات، وقد استطاع أن يفوز بالمركز الأول في مسابقة (لا للتنمر)، التي نظمتها مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة مادبا، من خلال تقديمه لوحة رسم تحمل عنوان المسابقة التي شارك فيها العديد من الطلاب.
وقد حصل فريق مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة مادبا على المركز الأول، وجائزة أفضل برمجة في المسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوتات (السومو للروبوتات- مستوى متقدم)، التي احتضنتها مدارس اليوبيل الذهبية مؤخرا. إذ حصد الطالب الفساطلة وزملاؤه على كأس وميداليتين ذهبيتين من معهد اليوبيل.
يتطلع الفساطلة إلى المشاركة في مسابقة ( FIrst LEGO League) مع فريق مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز للمرحلة العالمية.
وقد جاءت مشاركة الطالب الفساطلة في البطولة، ضمن فريق سيمونا (SUMONA) المكون من أربعة طلاب يمثلون مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة مادبا، في البطولة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت (مسابقة السومو) وتعني (قتال روبوتات)، حيث دخل الفريق بتصميم روبوت (سومو) ويتكون من حلبة دائرية فيها مسارات ومحطات انتظار ويوجد فيها روبوتان يقاتلان بعضهما البعض والفريق الذي يطرح روبوت الفريق الآخر يخرجه خارج مسارات الحلبة الدائرية في أقل من الوقت الأصلي وهو (ساعتان) يفوز بالجولة.
ويقول الفساطلة: "إن مشاركتنا في المسابقة تستجيب لموضوع المسابقة نفسها التي أدخلتنا في أجواء المنافسة ضد الفرق الأخرى بشكل قوي مبني على الدقة والتوازن والسرعة والتفكر البديهي، وما إلى ذلك من تمارين ذهنية وهي ما يحتاجه الإنسان في صفاء الذهن، حتى يستطيع أن يتصرف بالطريقة الإيجابية بعيداً عن التشويش".
ويتابع، كما أن مثل هذه المشاركات تعطي حافزا إيجابيا لإبراز المكون الإبداعي الداخلي وتقديمه للمجتمع، معتبرا مشاركته في هذا العلم التكنولوجي المتطور، هو تحد مع الذات لتحسين أطر التفكير الإيجابي في التعلم والتفاعل والمساعدة والابتعاد عن الطاقة السلبية التي تؤدي إلى هلاك الذات، بحسبه: "طالما الإنسان عايش في هذا الكون، فهو قادر على الاختراع والابتكار في شتى مجالات الحياة لتحقيق رغبات المجتمع".
ويمتلك الطالب الفساطلة موهبة الرسم التشكيلي، فقد أجاد الرسم بمدارس عدة من أبرزها: "التجريدية والواقعية التعبيرية"، إضافة إلى إتقانه فن الرسم على خامات مختلفة كـ: الخشب والفخار والكانفاس بأنواعه وأحجامه المختلفة، والمشاركة الفاعلة في النشاطات الشبابية، ساعياً بكل جهده إلى أن يستمر في تحقيق ما يصبو إليه في دراسته وتطوير مهاراته في الفن التشكيلي، إضافة إلى إتقانه للغات الثلاثة: العربية، الإنجليزية، والفرنسية. تحدثاً وكتابةً. ويتقدم الفساطلة بالشكر إلى إدارة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز التي أتاحت له الفرصة، بالمشاركة في المسابقة الوطنية للروبوتات والتي ساعدت في تقوية مهاراته الذهنية في عالم الذكاء الاصطناعي.

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