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العواصف الإلكترونية.. حينما تدعم غزة وتحارب الخوارزميات

12/3/2023 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سديل السعايدة






لمس العالم العربي تخاذل وانسحاب منظمات عالمية في أداء مهامها المطلوبة مع ما يحدث في قطاع غزة؛ ليتجه نحو البحث عن طريقة لإعادة البوصلة، سواء من خلال التظاهرات على أرض الواقع أو ما يعرف بالعواصف الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها ما جاء بالاعتراف أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والضغط على منظمات للتدخل بإنهاء الحرب. وأيضا ما جاء بإصدار منصة عربية تدعم تعبير العرب عن آرائهم والدفاع عن قضاياهم بكامل حريتهم ومن دون تقييد بأي شكل من الأشكال.
وفي أثناء دفاع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غزة عن طريق نشر ما يقوم به الاحتلال من جرائم وحشية وقصف عشوائي وقتل وتشريد للنساء والأطفال والشيوخ، حاربتهم الخوارزميات بعدم وصول ذلك المحتوى إلا لعدد قليل لا يذكر وأحيانا لا يتم نشره، كما واجه بعض الأشخاص إغلاقا لحساباتهم الشخصية بشكل مؤقت أو دائم بحال نشرهم لتلك الجرائم بشكل مستمر أو ذكرهم كلمة (غزة).
بدء الأشخاص في البحث عن حلول، كان أحيانا بنشر محتوى بعيد جدا عن حرب غزة أو عدم التحدث عنها إطلاقا على صفحاتهم من أجل عودة المشاهدات كما كانت عليه.
وتعد العواصف الإلكترونية إحدى الطرق لإيصال الصوت للجهات المعنية والمسؤولة بما يخص قضية ما. كما وحدثت عواصف إلكترونية عدة في الأردن سابقا، يشارك بها مجموعات في وقت محدد.
من هنا، خرج الأشخاص لمساندة أهل غزة بمساعدات بسيطة، لكن إذا حققت هدفها كاملا يكون معناها عظيما جدا، وهي المساهمة في إيصال الصورة التي يعيشها الغزيون بشكل كامل لكل العالم، وأن ما يحدث بغزة هو إبادة جماعية وليس مجرد حرب أو دفاع عن النفس كما يدعون.
المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، يبين أن فعالية العواصف الإلكترونية كبيرة جدا؛ حيث إن نظام المراقبة في الخوارزميات يتبع بروتوكولا معينا يتصل بمدى التفاعل لتحديد الأهمية، وعليه، فإن العاصفة الإلكترونية ستحدث لدى النظام الأساسي لمنصة التواصل الاجتماعي دفعة كبيرة لرفع الهاشتاج الى نسبة وصول كبيرة قبل التيقن منها بصريا أو من خلال موظف فعلي يقوم بإلغائها أو إيقاف نسبة الوصول.
لذلك، تكون العواصف الإلكترونية في أوجها وزخمها في بداية الانطلاقة، وتمتد لفترة تعتمد على قيام شخص أو موظف في قسم الرقابة لدى منصة التواصل بعمل حذف أو إيقاف. وينوه مريش إلى أنه، لتحقيق أعلى نسبة وصول لأطول فترة ممكنة، يجب إطلاق عواصف عدة بالوقت نفسه وبهاشتاجات مختلفة للوصول بشكل كبير وواسع وإحداث إرباك لدى المنصة وتحقيق تشويش لديها في الرقابة البصرية.
ما مدى تأثير تلك العواصف على الرأي العام؟ وهل سيستعيد المجتمع العربي ثقته بنفسه وقدرته على التعبير عن رأيه بشكل كامل دون تقييد؟
الباحثة والاختصاصية الاجتماعية فاديا إبراهيم، تجيب عن هذه الأسئلة، بأن من سمات الثورة الرقمية القدرة الهائلة والسريعة على الحشد وكسب التأييد لقضايا الرأي العام، وهذا ساعد بشكل سهل وكبير على التضامن والتعاطف الإنساني للعديد من المستجدات في هذا العالم.
ويسمى أيضاً بالنضال البرمجي، وهذا ما حدث فعلاً ولمسناه في الحرب على غزة؛ حيث تم استخدام تقنية المعلومات وأجهزة الحواسيب والإنترنت لإبداء حرية الرأي والتعبير عن الأحداث الجارية، وتسليط الضوء على الظلم والطغيان الذي يتعرض له قطاع غزة، ونقل الخبر والصور والفيديوهات التي تبين هول ما يحصل، ولفت أنظار العالم نحو ما يجري من أحداث وعرض الحقيقة، مما يؤثر على الرأي العام وبشكل واضح وملموس، وخاصة في دول الغرب عندما وصلتهم الصورة الحقيقة فيما يحدث في غزة من جرائم حرب. وتضيف إبراهيم، أن استخدام الفضاء الإلكتروني كوسيلة من وسائل الحريات في التعبير عن الرأي أحدث نقلة نوعية في هذا المجال.
اليوم، كلمة كل شخص مقروءة وصوته مسموع. الشعوب التي عاشت قرونا طويلة تتلقى الخبر من سياسات وجهات محددة أصبحت هي من تصنع الخبر وتعلق عليه وتنشره، واليوم لا يمكن إخفاء الحقيقة بأي شكل من الأشكال، الحقيقة واضحة وقوية، يستطيع كل العالم أن يشاهدها بتكلفة ومجهود قليلين وسرعة وانتشار كبيرين، فالنشاط المعلوماتي لا يتوقف، وهو ليس وسيلة للاتصال فقط، بل هو موقع للإجراءات مباشرة.
وهنالك تحالفات رقمية الكترونية تجتمع على الفكرة والمبدأ وتلتقي في الشارع لعرض مطالبها ووجهات نظرها، اليوم نعيش حالة نضال الكتروني حقيقي واقعي ومؤثر من خلال عدد كبير من النشطاء والمؤثرين أعاد للعرب ثقتهم بنفسهم وقدرتهم في التعبير عن آرائهم بالرغم من عائق الخوارزميات.
عاصفة إلكترونية لإنشاء منظومة عربية حرة
"مرحبا بكم في لحظة فارقة في أمتنا العربية، حان الوقت ليكون للعرب صوت حر، كن منهم وأبدِ اهتمامك".. هذه العبارة نشرت على الموقع الإلكتروني "البوصلة"، وهو موقع أصدر منذ فترة وجاء بعد التشاور مع جهات عدة ذات علاقة بالشأن الريادي والتقني والإعلامي بأن يبادروا بطرح استطلاع رأي عربي بهدف التأكد من أن هناك رغبة جماعية عربية كاملة للبدء بتطوير منظومة متكاملة من مواقع التواصل الاجتماعي والمهني.
وجاءت الفكرة بعد الاكتشاف أن غالبية مواقع التواصل الاجتماعي تقمع حرية الرأي وحرية التعبير عن الأفكار وتقبل الرأي الآخر، حسب ما نشر موقع "بوصلة" على صفحته الرسمية.
وشارك في هذه العاصفة الالكترونية عدد كبير جدا من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث دعم عدد كبير منهم فكرة إنشاء منصة عربية وخرج البعض منهم بفيديو مصور وهم يرددون عبارة "حان الوقت لصوت عربي حر على منظومة منصات تواصل اجتماعي عربية حرة نعكس فيها كل قيمنا وآرائنا العربية دون أي قيود".
عميدة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة حنان الشيخ، تذهب إلى أن اجتماع الرأي العام العربي عبر منصة واحدة يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة، لأنه يمكن أن يوفر تجربة أكثر تنظيما وفاعلية للآراء والتوجهات ويسهم في توحيد الآراء والقضايا المطروحة، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا العربية.
كما أن وجود مثل تلك التجارب يمكننا من ترتيب وتوجيه مناقشات الرأي العام وتركيزها في مكان واحد، مما يزيد من فعالية وقوة الحوار ويجنب التشتت والتشوش الناتج عن انتشار الآراء عبر منصات عدة.
ومن جانبها، قالت الشيخ "يمكن أن تأتي فكرة وجود منصة واحدة لاجتماع الرأي العام، بأنها تمكن جميع الأفراد من الوصول إليها والمشاركة بغض النظر عن مكان وجودهم أو خلفياتهم، هذا يضمن تمثيلا شاملا لمختلف الآراء، وقد يسهم في بناء نظام أكثر ديمقراطية وعدالة".
كما يمكن للمنصة الجامعة أن توفر أدوات وميزات تفاعلية تسهل التواصل والتعاون بين المشاركين وتعزز الحوار المثمر والبناء، ثم يمكن أيضا استخدام التحليلات والبيانات والمعلومات المتحقق منها المقدمة من المنصة لتحسين أداء عملية اجتماع الرأي العام.
وتضيف الشيخ، أنه من جانب سياسي، وجود مثل تلك المنصة يسهل عملية التأثير على الرأي العام ويعزز فرص توحيد وجمع الأفكار والآراء تحت مظلة موحدة، ما يزيد من فرص التغيير والمقاومة والاصطفاف بهدف تحقيق العدالة.
ومع ذلك، يجب أخذ بعض العوامل في الاعتبار عند استخدام منصة واحدة لاجتماع الرأي العام، مثل التحكم في البيانات الشخصية وحفظ خصوصية المشاركين وتوجيه النقاش بطريقة عادلة ومتوازنة.

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