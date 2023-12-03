الخطاب الملكي في مؤتمر المناخ.. دعوة لحماية الأمن المائي من التهديدات المناخية والحروب

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

بات تعزيز الأمن المائي، أكبر ضحايا تهديدات الأزمة المناخية وويلات الحروب ومآسيها، وهو ما أكده مضمون خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 28)، والمنعقد في الإمارات.



وفيما تحتل قضية تعزيز الأمن المائي والوصول للمياه النظيفة، مساحة واسعة من نقاشات المؤتمر الذي يعقد أعماله بين 30 الشهر الماضي و12 الشهر الحالي بدبي، ارتكزت أهمية الخطاب الملكي، على عدم إمكانية طرح قضايا التهديدات البيئية بمعزل عن شح المياه وتراجع مصادرها في المنطقة، وفق خبراء في القطاع المائي.



وقال المختصون في تصريحات لـ"الغد"، إنه برغم التحديات الخطرة التي نبهت لها كلمة جلالته حول تغير المناخ، لكن القضية الفلسطينية ومعاناة الأشقاء في فلسطين، كانت حاضرة وبقوة، مشيرين لحديثه في هذه التظاهرة العالمية، بأنه لا يمكن الحديث عن تغير المناخ بمعزل عما يحدث في غزة.



ووفق جلالته "في منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية، كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي.. وفي غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة، والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب".



من جانبه، أشار المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني بوزارة المياه والري جريس دبابنة، الى أن طرح معضلة شح المياه في المحافل الدولية في هذا المؤتمر، وعلى لسان وحضور جلالة الملك، يدق ناقوس الخطر ويجلب الانتباه العالمي لمشكلة المياه في الأردن.



وقال دبابنة، إن استمرارية التأكيد في طرح معضلة المياه، يقدم مؤشرات مهمة على أن المياه تبقى على رأس أولويات المملكة التي احتضنت وما تزال اللاجئين من ويلات الحروب في الدول الشقيقة المجاورة، وسط توفر حلول ممكنة بحاجة للدعم من المجتمع الدولي الذي يحرص دائما على استمرارية بقاء الأردن، كواحة أمن واستقرار وانسانية، ويلجأ إليها الأشقاء هربا من ويلات الحروب في دولهم.



وفي حين أكد جلالته أولوية أكثر مشاريع الأردن طموحا وأهمية بالمياه، وهو تنفيذ "مشروع وطني كبير للمياه إلى تحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة، ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسية"، بين دبابنة أن وضع مشروع الناقل الوطني في الخدمة خلال 5 سنوات من الآن، من أهم الحلول التي تستطيع المملكة تحمل تبعاتها المالية وبالتعاون مع الاشقاء والأصدقاء.



وأضاف أن "الحلول المائية الأخرى، لها تبعات مالية ضخمة، فمثلا حلول الآبار العميقة والتي تحتوي على مواد مشعة، تحتاج لكلف عالية لمعالجتها، قد تفوق الـ6 دولار/ م3 حسب أحدث الدراسات".



من ناحيته، أشار الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، الى تأكيدات جلالته على أهمية الربط بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية في ظل وضع إقليمي مضطرب، وتعاظم تأثيرات التغيرات المناخية، وزيادة الضغط على الموارد المائية والأمن الغذائي، الناجمة عن الزيادة غير الطبيعية في النمو السكاني، الناتج عن التدفق الهائل للاجئين.



وفي السياق المرتبط بمضمون كلمة جلالة الملك، حذرت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، من تداعيات الدمار الذي حدث ويحدث في غزة، بخاصة المرتبط بالبنية التحتية والمرافق في قطاعي المياه والصحة، منبهة لـ"تأثيره الكبير والسريع على الأمنين المائي والغذائي، وبشكل أسرع من عوامل التغير المناخي".



ولفتت الزعبي الى مضمون خطاب جلالته المرتبط بالمبادرة التي أطلقها في اجتماع الأمم المتحدة للتغير المناخي السابق بشرم الشيخ، باعتبار أن الأردن بلد ثلث سكانه من اللاجئين، لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين على تقديم المساعدات والاستثمارات، لمعالجة تحديات تغير المناخ، وسط تأكيدات رسالته لضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول المتضررة على التكيف مع تبعات التغير المناخي.



وتابعت "لم يتردد جلالته في أن يظهر للعالم المعاناة التي تواجه الأردن من تبعات التغير المناخي، بخاصة الأمن المائي"، مشيرا الى أن الأردن "من الدول المتضررة ومساهمته قليلة جدا في هذه الظاهرة".



ولفتت الى تركيز جلالته على مشروع الناقل الوطني، باعتباره مشروعا يحاكي المطلوب نحو التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما وأن كهرباء المشروع، ستكون متجددة ومياهه غير تقليدية، عبر تحلية مياه البحر.



وعودة للخطاب الملكي، فإن "مشروع الناقل الوطني للمياه، سيعتمد على الطاقة المتجددة، وهو المجال الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا؛ إذ تهدف إستراتيجيتنا الوطنية للطاقة إلى توليد 31 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030".



وتابع جلالته "وعلى المستوى الوطني، فإننا نمضي قدما بجهود نخبة من رواد الأعمال الشباب والمهندسين الأردنيين المؤهلين لإيجاد حلول في مجالات الزراعة الذكية للتعامل مع أثر التغير المناخي، والحفاظ على المياه، والمشاريع الريادية في الطاقة النظيفة، وغيرها الكثير. ويعرض بعض المبتكرين الأردنيين مشاريعهم هنا في مؤتمر تغير المناخ".



كما أن "الأردن أطلق إستراتيجية التمويل الأخضر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وأصدرنا أول سند أخضر لنا في وقت سابق من هذا العام"، وفق جلالته الذي أكد أنه "رغم التحديات، فقد أصبح الأردن مثالا يحتذى في المنطقة، كرائد في مجال العمل المناخي وبدأ يثبت إمكانياته كمركز للتكنولوجيا الخضراء.



ومع ذلك، فمثلما أن تأثير التغير المناخي لا يحدث في معزل عن التطورات الأخرى، فإن استجابة أي بلد لا يمكن أن تنجح بمفردها".

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