-->

Monday, 04 December 2023 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبادرة مكاني بينكم تسلط الضوء على التعليم الدامج في مدرسة نسيبة المازنية في لواء الجيزة

12/3/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة مبادرة مكاني بينكم في خطوة مميزة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الدامج، نظمت مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة مبادرة "مكاني بينكم" تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، وبحضور رئيس قسم التعليم العام أحمد سنيان، ورئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة، ورئيس قسم الديوان عاطف الهقيش، والإعلامي محمد الفايز .

وبدأ الحفل بكلمة افتتاحية لمدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد المساعفة، تحدث فيها عن أهمية التعليم الدامج، وضرورة توفير فرص التعليم للجميع، ثم ألقيت مديرة المدرسة كلمة تحدثت فيها عن تجربة المدرسة في التعليم الدامج، ومدى نجاحها في دمج الطلاب ذوي الهمم في العملية التعليمية.

وقد تضمنت فعاليات المبادرة عرضًا فنيًا من أداء الطالبات، تضمن فقرة عن التعريف بفريق التعليم الدامج في المدرسة، وأخرى عن أداء الطلاب ذوي الهمم، كما تضمنت فقرة "قل ولا تقل"، والتي دارت حول نقاش بين مدير المدرسة وأولياء الأمور حول واقع التعليم الدامج في المدرسة، ومدى تحسن الطلاب ذوي الهمم.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المدرسة بعمل معرض للوسائل التعليمية التي تستخدمها في التعليم الدامج، كما نظمت نشاطًا تفاعليًا للأمهات واطفالهم ذوي الهمم، بهدف تعزيز التواصل بينهم، وتحدث عدد من أولياء الأمور عن قصص نجاح أبنائهم ذوي الهمم، وكيف تمكنوا من التغلب على الصعوبات، وتحقيق النجاح في الدراسة.

وفي ختام الحفل، كرم المساعفة الطلبة من ذوي الهمم، تقديرًا لجهودهم وتميزهم، كما قدم شكره لإدارة المدرسة على حسن التنظيم والاستضافة.

MENAFN03122023000072011014ID1107528171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث