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الخصاونة: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمال الرياديين بالأردن

12/3/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لأصحاب الشَّركات الرِّياديَّة من الشَّباب الأردنيين: أنتم مصدر فخر لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، والحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمالكم وتقدُّمها في الأردن والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه على هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي مجموعة من أصحاب الشَّركات الرِّياديَّة من الشَّباب الأردنيين في مجال الاستدامة وحماية البيئة.


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