الخصاونة: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمال الرياديين بالأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء
الدكتور بشر الخصاونة لأصحاب الشَّركات الرِّياديَّة من الشَّباب الأردنيين: أنتم
مصدر فخر لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني،
وليّ العهد، والحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمالكم
وتقدُّمها في الأردن والعالم.
جاء ذلك خلال لقائه على
هامش القمَّة العالميَّة للمناخ COP28 في دبي
مجموعة من أصحاب الشَّركات الرِّياديَّة من الشَّباب الأردنيين في مجال الاستدامة
وحماية البيئة.
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