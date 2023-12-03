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حالة من عدم الاستقرار الجوي وعودة الأمطار الثلاثاء

12/3/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشير أحدث البيانات إلى تأثر المملكة بمشيئة الله اعتباراً من ظهر وعصر يوم الثلاثاء القادم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وعودة للأمطار في مناطق مختلفة، بحسب موقع طقس العرب.
وفي التفاصيل : تقترب من المملكة يوم الثلاثاء كتلة هوائية باردة نسبياً عبر البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع تمدد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، لذا تنشأ بمشيئة الله حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة تدريجياً يوم الثلاثاء.
نهار يوم الثلاثاء يكون الطقس مستقراً في ساعات الصباح، وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر والعصر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة بدءاً من جنوب المملكة وتهطل أمطار بمناطق متفرقة من المملكة تكون عشوائية الطابع بوجهٍ عام وغزيرة ضمن نطاقات جغرافية ضيقة، كما تمتد الأمطار خلال ساعات المساء والليل إلى أنحاء عدة المملكة.
أمطار تترافق بحدوث الرعد أحياناً تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق مساء وليل الثلاثاء
 وتشير الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى احتمالية أن يصاحب هطول الأمطار حدوث الرعد في بعض الأوقات من مساء وليل يوم الثلاثاء، لذا من المحتمل بمشيئة الله أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق وضمن نطاقات جغرافية ضيقة، تعمل على تشكل سيول محلية ومنقولة وجريان الأودية أحياناً.
وينبه أثناء حالة عدم الاستقرار من نشاط الرياح التي تكون مثيرة للغبار تزامناً مع نشاط السحب الركامية خاصة في المناطق الصحراوية.
يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل الأمطار صباحاً في المناطق الشرقية، في حين توجد فرصة أثناء النهار لهُطول زخات أمطار محليّة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى.
توصيات هامة أثناء حالة عدم الاستقرار :
 الانتباه من الغبار والأتربة المثارة في المناطق الصحراوية.
الانتباه من تشكل السيول وجريان بعض الأودية بسبب غزارة الأمطار أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة.

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