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خبراء إسرائيليون: حماس بعيدة عن الانكسار

12/3/2023 2:20:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال خبراء إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال بعيدة عن الانكسار ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة.

وبحسب المصدر، ذاته فإن رئيس حركة يحيى السنوار ما زال يسيطر على الأمور ويديرها ويتحكم بها.

من جهة أخرى، أعلن قائد سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية، إن قوات الاحتلال تستعد لتوسيع عملياتها البرية لمناطق أخرى بقطاع غزة. (الجزيرة)

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