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استشهاد 700 فلسطيني بغزة خلال 24 ساعة

12/3/2023 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد أكثر من 700 فلسطيني في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف.

وقال معروف لقناة "الجزيرة"، إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة.

وأكد أنه لا مكان آمنا في القطاع، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.

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