استشهاد 700 فلسطيني بغزة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/3/2023 2:20:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد أكثر من 700 فلسطيني
في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي
الحكومي في غزة سلامة معروف.
وقال معروف لقناة
"الجزيرة"، إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة.
وأكد أنه لا مكان آمنا
في القطاع، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
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