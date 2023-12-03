ماكرون: هل يعتقد أحد أن القضاء على حماس بالكامل ممكن؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه في طريقه إلى قطر سعياً لاستئناف الهدنة التي استمرت 7 أيام وانتهت صباح الجمعة.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات".



وحث تل أبيب على توضيح الهدف الذي وضعته والمتمثل في القضاء على حركة حماس، محذراً من حرب لا نهاية لها.



كما قال الرئيس الفرنسي إن مواجهة ما سماه الإرهاب ليس عبارة عن قصف منهجي ومتواصل، وإن الرد على هجمات حماس ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية بأكملها.



وتابع ماكرون أن الأمن الدائم لإسرائيل لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة"، داعياً إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق حل الدولتين.



ودعا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق كل المحتجزين لدى حركة حماس، وإيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه متوجه إلى قطر للمساعدة في إرساء هدنة جديدة تفضي إلى وقف إطلاق النار.



يأتي ذلك في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي "أنه من أجل تحقيق أهداف الحرب، سنواصل القتال بقوة".



وقال نتنياهو: "هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية، ولكن في كثير من الأحيان ننجح في إقناعهم، هذه حربنا ويجب علينا نحن اتخاذ القرار".



وأشار نتنياهو إلى أن "المفاوضات كانت صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة، والمهمة لم تنجَز بعد، ونواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن".

وأوضح نتنياهو أن " القتال مستمر، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها، ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة، وسنحقق الحسم في الجبهة الجنوبية مقابل غزة ومواجهة وردع حزب الله في الجبهة الشمالية".

ماكرون في الدوحة لبحث أزمة الحرب على غزة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان "العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال مباحثات أمير قطر وماكرون في قصر الوسيل مساء السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، أكد خلالها "ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية"، حسب بيان للديوان الأميري.



وقال البيان إن القائدين تبادلا الآراء "حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأوضح البيان أن أمير قطر أكد لماكرون "أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة". -عربي بوست

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