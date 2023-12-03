-->

Monday, 04 December 2023 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تدك قوة صهيونية خاصة وتجهز على عدد منهم

12/3/2023 2:20:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

واشتبك مقاتلو القسام مع القوة الخاصة بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة

MENAFN03122023000072011014ID1107528161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث