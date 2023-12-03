تبريرا لانتشار الأسلحة بين الإسرائيليين.. نتنياهو يروي قصة زائفة عن أينشتاين

روى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، قصة منسوبة إلى عالم الفيزياء الأمريكي ذي الأبوين اليهوديين، ألبرت أينشتاين، ليبرر نتنياهو من خلال القصة الانتشار الكبير للأسلحة بين الإسرائيليين، إلا أن القصة التي رواها لم تحدث في الواقع.



صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت أمس السبت أن نتنياهو عندما سُئل عن سياسة تسهيل منح تراخيص الأسلحة التي يُنفذها وزير الأمن القومي في حكومته، إيتمار بن غفير، أجاب: "حين توزع الأسلحة بأعداد كبيرة فربما تقع في البداية بعض الحوادث التي يحذر الناس خطرها".



أضاف نتنياهو: "لكن موجات الإرهاب السابقة بيَّنت لنا أن حضور المواطنين المسلحين يتدارك الأمور، ويمنع وقوع كوارث أكبر، لذلك يجب أن نستمر في هذه السياسة، وقد ندفع بعض الأثمان لذلك"، وفق تعبيره.



ثم روى نتنياهو قصة منسوبة إلى أينشتاين، يُزعم فيها أنه جمع طلابه يوماً وطلب منهم أن يطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة الرياضية اليسيرة، فأجاب عن تسعة منها إجابات صحيحة، ثم أخطأ في إجابة السؤال العاشر والأخير، فضحك الطلاب لأن صاحب جائزة نوبل في الفيزياء أخطأ في سؤال بهذه السهولة.



زعم نتنياهو أيضاً أن أينشتاين قال لهم حينئذ: "لقد أجبتكم تسع إجابات صحيحة، إلا أنكم لم تهتموا إلا بالعاشرة".



هذه القصة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات طويلة، وحظيت بملايين المشاهدات والإعجابات، إلا أن البعض تعقبوا أثرها فلم يجدوا لها أصلاً، كما استقصت "وكالة الأنباء الأسترالية" هذه القصة العام الماضي، فخلصت كذلك إلى أنها كاذبة.



الخبراء الذين تحققوا من القصة قالوا إنها غير حقيقية، واستبعدوا أن يكون الفيزيائي الشهير هو من قال هذا الكلام، كذلك فإن موقع فيسبوك أزال بعض المنشورات التي تداولت القصة بعد أن أثبت مدققو الحقائق زيفها.



هذه القصة المنتشرة يُروى فيها أن أينشتاين قال لطلابه في الختام إنه لما أجاب عن الأسئلة التسعة إجابات صحيحة لم يهنّئه أحد، ولكنه حين أخطأ خطأً واحداً ضحك منه الجميع.



أما العبرة من القصة فهي أنه حتى إذا كان الشخص ناجحاً فإن الناس يلتفتون إلى أصغر أخطائه. "لذلك لا تدع انتقاد الناس لك يُحطم أحلامك، فالوحيد الذي لا يخطئ أبداً هو الشخص الذي لا يفعل شيئاً"، وقد انتشرت القصة بصيغٍ مختلفة على فيسبوك في السنوات الماضية.



كذلك استقصت وكالة الأنباء الأسترالية أصل هذه القصة ومأثورات أخرى منسوبة إلى أينشتاين في كتاب يحتوي على أكثر من 1000 من اقتباساته، إلا أنها لم تعثر على أصل يثبت انتساب هذه القصة إليه.



من جانبه، قال ممثل لـ"مشروع أوراق أينشتاين"، وهي مبادرة تجمع باحثين دوليين اعتنوا بجمع التراث المكتوب للعالِم الشهير وتدوينه والتعليق عليه، إنه من الواضح أن هذا "اقتباس زائف".



ورد أيضاً أن مدققي الوكالة الأسترالية ذهبوا إلى الجامعة العبرية في القدس، لأنها جمعت مؤلفات أينشتاين وكتاباته، وهناك أيضاً قالوا لهم إن هذا اقتباس كاذب.



كانت صحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية قد أفادت بأن مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين ارتفعت بشكل كبير عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



تقدم الإسرائيليون بطلبات للحصول على العديد من تراخيص الأسلحة النارية؛ ما دفع وزارة الأمن القومي إلى إضافة عشرات الموظفين للموافقة عليها، حيث وصل عدد الطلبات المُقدَّمة لما يقرب من 10 آلاف طلب جديد في الأسبوع الأول وحده.

تُشير الصحيفة إلى أن هجوم المقاومة الفلسطينية أدى إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، ما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، ما تسبب باستشهاد 15207 شهداء فلسطينيين، من بينهم 6150 طفلاً، و4000 امرأة، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست