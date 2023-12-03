إسرائيل مستمرة بمشروع إبادتها وتصرح: لن نتفاوض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه "لا يوجد تفاوض وإذا وصلنا اقتراح سنقوم بدراسته".
تأتي تصريحات كوهين بعد استشهاد أكثر من 700 فلسطيني في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف.
وقال معروف لقناة "الجزيرة"، إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة.
وأكد أنه لا مكان آمنا في القطاع، والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه.
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