إعلام إسرائيلي يقر: تمّ التعرف على 860 قتيلاً وهم ليسوا من الجنود

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تمّ التعرف لغاية الآن على 860 قتيلاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرةً إلى أنهم ليسوا من جنود "الجيش" الإسرائيلي.



واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحت بند "سُمح بالنشر"، اليوم، بمقتل جنديين جديدين في المعارك شمالي قطاع غزة.



وعلى الرغم من عدم إفصاح "جيش" الاحتلال عن خسائره البشرية وعدد قتلاه في معركة غزة، فإن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كانت قد ذكرت قبل أيام أنها حصلت، على إفادةٍ من "الجيش" بأعداد الجرحى في صفوفه نتيجة المعارك مع المقاومة في قطاع غزّة.



وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ "الجيش" أقّر أنّ نحو 1000 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، وذلك بعد أن رفض الإفصاح وتقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى، كما شدد على المستشفيات بشأن ذلك.



وقال عيدو إفراتي، مراسل شؤون الصحة في الصحيفة نفسها، إنّ "202 جندي أُصيبوا إصاباتٍ خطيرة"، وأنه وفق إفادة "الجيش" فإنّ من بين المصابين بجروحٍ خطيرة، لا يزال 29 منهم في المستشفيات، وكذلك 183 من بين الذين تعرضوا لإصاباتٍ

متوسطة، و74 إصاباتهم طفيفة.



وكشف تقرير في "هآرتس" أنّه في يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات، مشيراً إلى أنّه لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم. -وكالات

اقرأ أيضاً:

دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.. مدير مقبرة عسكرية يفضح الاحتلال (فيديو)