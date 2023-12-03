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الاحتلال يمنع زيارة أهالي ومحامي الأسرى ويعزلهم عن العالم

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ وتيرة الاعتداءات على الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، في ظل تعتيم شديد من إدارة السجون.
وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال تمنع زيارات ذويهم والمحامين، وعزلت السجون بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 أسرى؛ نتيجة التعذيب الشديد.
كما تعرضت الأقسام إلى اقتحامات شبه يومية، تقوم خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، مما أدى الى إصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، إلى جانب كسور في الأيدي والأرجل.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولا إلى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لاصاباتهم وأوضاعهم الصحية، وتركهم دون علاج، وفي حال طلب أي أسير طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الاحتلال: "من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الأسر".
واستعرضت الهيئة جملة عقوبات وتشديدات عنصرية يتعرض لها الأسرى، أهمها: عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك، حيث يعاني الأسرى من البرد القارس، والأغطية المتوافرة خفيفة جدا لا تحميهم من البرد، وقد حاول الأسرى إغلاق النوافذ بالكرتون، إلا أنه في كل مرة حاولوا فيها ذلك تتم مداهمة الغرفة ومعاقبتهم والاعتداء عليهم.
وأضافت أن الطعام سيئ جدا، ويكون باردا ورائحته كريهة، كما أن الكمية المقدمة لـ12 أسيرا، لا تكفي إلا لأربعة، ولا يسمح للأسرى بالخروج إلى الفورة، وسحب كافة الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس، ويبقى الأسير بغيار واحد طوال الوقت.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الأسرى ينامون على الأرض، لعدم وجود أسرة كافية وارتفاع أعداد المعتقلين بالأقسام إلى 3 أضعاف العدد الطبيعي على الأقل، فيما لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق يوميا وبمياه باردة و"الكانتين" مغلق بشكل كامل.
وبينت الهيئة أن هذه الهجمة الشرسة على الأسرى، تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.

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