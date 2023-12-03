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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة، إنّ عشرات الشهداء ارتقوا جراء المجزرة بمخيم جباليا، دون ذكر أي تفاصيل للآن.
واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا لعائلة الفرا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين.
واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وفي مدينة غزة قصفت الطائرات الحربية، حيي الزيتون والشجاعية مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، حيث نقل عدد كبير منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أن أعدادا كبيرة تحت الأنقاض.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مركبتين مدنيتين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وشمال القطاع، قصفت الطائرات منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وتم نقل عشرات الشهداء والإصابات إلى مستشفيات: الإندونيسي، وكمال عدوان، والعودة، شمال القطاع.
ويترافق قصف الطيران الحربي مع قصف من المدفعية والزوارق الحربية على أحياء مختلفة من القطاع، خاصة على المناطق الشرقية والساحلية الغربية.
وأوضح مراسلنا أن آلة الحرب الإسرائيلية قطعت الطرق الواصلة بين وسط وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى قطع الطريق بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.
وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار مروان الهمص، إن المستشفى استقبل خلال ساعات الليل وحتى الفجر 10 شهداء وعشرات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء.
وأوضح الهمص في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن هناك إصابات كثيرة بالكسور في العظام، وإصابات أخرى خطيرة بالصدر والبطن، مبينا أنه تم التعامل مع عدة إصابات وإجراء عمليات رغم قلة الإمكانيات وندرة الاختصاصيين ما ينذر بوقف الخدمة في قسم الاستقبال.
وأشار الهمص إلى أن القدرة الاستيعابية للمشفى انخفضت من 63 سريرا إلى 42 بعد خروج قسم الأطفال عن الخدمة وكان يجري إعادة تأهيله لاستقبال الجرحى، مبينا أن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 125، علما أن مستشفى أبو يوسف النجار هو أصغر مشافي قطاع غزة.أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود جراء صاروخ أطلق على بيت هيلل بالجليل الأعلى.

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