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كيربي: لا مفاوضات بين حماس وإسرائيل حاليا

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا مفاوضات رسمية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل، لأن الحركة لم تقدم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع غزة.
وأضاف أنه لا يعلم متى يمكن استئناف المفاوضات، وأن واشنطن تبحث في إمكانية عودة الأطراف إلى التفاوض، مشيرا إلى اعتقاد بوجود 8 رهائن أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كيربي إنه لا مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الأميركي كان على علم بخطة هذا الهجوم.

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