كيربي: لا مفاوضات بين حماس وإسرائيل حاليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا مفاوضات رسمية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل، لأن الحركة لم تقدم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع غزة.
وأضاف أنه لا يعلم متى يمكن استئناف المفاوضات، وأن واشنطن تبحث في إمكانية عودة الأطراف إلى التفاوض، مشيرا إلى اعتقاد بوجود 8 رهائن أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كيربي إنه لا مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الأميركي كان على علم بخطة هذا الهجوم.
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